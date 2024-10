Queda solo un invicto… y es justo quien todos esperabanPreocupanteCon la derrota de Minnesota, ya solo queda un equipo sin derrotas hasta ahora, y es el actual bicampeón. Lo más raro del asunto, es que si le dijéramos eso a alguien que no ha visto un partido nos diría que Mahomes, quien nunca había estado 6-0 en su carrera, está jugando mejor que nadie. ¡Pero no! De hecho, Mahomes está jugando el peor Futbol americano de su carrera, liderando la liga en intercepciones, teniendo el “rating” de QB más bajo, y en sus últimas dos temporadas tiene un radio de TD-intercepciones de 3-2, cuando antes era de 4-1. Por ejemplo, el novato Drake Maye tiene cinco anotaciones, solo una menos que Patrick en cuatro partidos menos.

Sí, tuvo una jugada magnífica con sus pies, pero mucho tiene que ver que los defensivos no lo pueden tocar y que SF ha sido un hospital. Con todo y todo, los 49ers están 0-5 ante su mayor pesadilla, y ahora perdieron a Aiyuk por todo el año. Mientras uno juega mal y está invicto, el otro se desinfla por completo, y es muy preocupante… para el resto de la liga. ¿Qué pasará cuando Mahomes juegue bien?

El fin de algunas eras

Esta jornada significó el final (o casi casi) de algunos mariscales con su equipo. Daniel Jones fue banqueado en la humillación ante Filadelfia, y creo que el lunes por la noche, ante Pittsburgh, será su último partido como titular de los Gigantes.

Deshaun Watson sufrió una lesión que termina su temporada por segundo año seguido, y otra vez vivirá una campaña sin jugarla completa por cuarta ocasión consecutiva (sea por lesión o por suspensión). Creo que, irónicamente, los Cafés no serán tan malos cuando salgan con Jameis Winston. Difícil sentirnos mal por alguien tan despreciable como Watson.

Lo poco emocionante que hizo Andy Dalton a las Panteras quedó muy atrás, y creo que no tienen ningún sentido que siga jugando. Mejor volver a tener a un Bryce Young que es un fracaso, pero debes estar seguro de que no te ofrezca nada. Aidan O’Connell quedó fuera con los Raiders, y también creo que quedó bien claro que Minshew no es la solución, por lo que lo único seguro es que tendrán nuevo mariscal el otro año en Las Vegas. Algunos se rehusaron a que banquearan a Fields por Russell Wilson, y hasta corearon su nombre el domingo por la noche, pero después de los 37 puntos que consiguió la ofensiva acerera (primera vez en tres años que lo hacen), difícilmente regresen con el joven en esta campaña.

También se habla de un posible traspaso de Stafford a Minnesota, justo cuando Carneros y Vikingos jugarán este jueves. Si se da, no comprendo qué ganaría cada uno: Minny acaba de tomar a McCarthy en el draft, y el plan es jugar con él más pronto que tarde, mientras LA se quedaría sin absolutamente nadie para empezar un proceso de reconstrucción.

Por último, está Rodgers. Y no es que su etapa con los Jets se ha terminado, sino más bien, los pocos que todavía creían que era un QB de élite, se terminaron esfumando. Zach Wilson tenía marca de 4-3 en este punto el año pasado, mientras los NYJ de A-Rod, con todo y Davante Adams, tienen cuatro derrotas en fila y marca de 2-5, con victorias ante los peores equipos de la liga.

¿Suaves?

Estoy viendo algo que nunca creí ver: al “coach” de los Patriotas criticar a su equipo públicamente, y además llamarlos suaves. Si de algo de enorgullecían en Foxboro era del secretismo extremo y de poner siempre primero al equipo, además de ser un equipo que pega duro y es el más disciplinado.

Pues Jerod Mayo, sucesor de Belichick, criticó a sus jugadores tras su sexta derrota en fila, llamándolos “suaves”, algo que está mal en cualquier situación, pero más en esa franquicia acostumbrada a algo distinto.

Duelazo

Concluimos viendo hacia el fin de semana en un juego que, tal vez no sea el mejor, pero mostrará el futuro de la liga: Caleb Williams de Chicago ante Jayden Daniels de Washington. El novato del año se define aquí.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.