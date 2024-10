Repaso de la J3 en la Champions LeagueLa supremacía española sobre la alemana, así como un par de sorpresas fueron la clave en esta jornada de Liga de Campeones.

Otra pechofriada

¿Qué pasa cuando una fuerza imparable se cruza con un objeto muy fácil de mover? Pues lo que todos esperábamos. Hasta el medio tiempo, en el que el Borussia iba 2-0 en el Bernabéu, el resumen de la temporada madridista en Europa eran tres primeros tiempos terribles e iban en camino al primer inicio en su historia con dos derrotas en tres partidos.

Pero es que no hay equipo que te remonte más fácil que el Real Madrid, y al mismo tiempo no hay equipo en el mundo más “pecho frío” que el BVB. No me encanta usar ese término, ya que muchos solo se lo atribuyen a alguien que pierde y no es el caso, pero es que no hay mejor forma de describir a los de amarillo y negro. ¿El resultado? Pasaron de 0-2 a 5-2 en media hora.

¿Que el Dortmund venía en primer lugar de esta Champions con dos goleadas seguidas? ¿Que el Madrid estaba jugando horrible y las críticas le llovían a Ancelotti? Todo eso importó poco con una gran actuación de Vini, el próximo Balón de Oro (le pese a quien le pese) con un “hat-trick”, y realmente sin necesitar a un Mbappé que pasó de noche.

Lección número 1,500: el Real Madrid nunca está muerto, y nunca hay que confiar en el Borussia Dortmund.

¿Revancha?

Tras casi 40 partidos seguidos sin perder en fase de grupos de Champions, el Bayern Munich ya tiene dos derrotas seguidas: ante Aston Villa y ahora la goleada en Barcelona.

Muy presente sigue el 8-2, y ya se habían enfrentado en algunas ocasiones (siempre con triunfo alemán), entonces este 4-1 es muy dulce para los culés, aunque algo insuficiente. Raphinha, el mejor blaugrana del momento y recién nombrado capitán, se llevó la noche con su “hat-trick”, mientras la ley del ex se cumplió: Lewandowski y Hansi Flick, ambos del lado bávaro aquella noche en Portugal, surgieron triunfadores ahora como blaugranas.

¿Es momento de preocuparnos del Bayern? En Munich no confiaban mucho en él pero están contentos hasta ahora, y creo que esta fase de grupos es tan larga que todavía no podemos sacar muchas conclusiones.

Del lado Catalán sí podemos confirmar que esa derrota en Mónaco quedó en el pasado, y que hoy son un equipo que, 90 % del tiempo, puede competir por todo.

Desperdicio

La Juve llegó como favorita a su duelo, en casa, ante el Stuttgart que va décimo en la Bundesliga, pese a no contar con su flamante nuevo portero, Di Gregorio, expulsado en la jornada anterior.

En su lugar estuvo Mattia Perin, eterno suplente de la Vecchia Signora. Pues resulta que el arquero fue la figura del partido, salvando una y otra vez a unos Bianconeri irreconocibles y superados totalmente (10 tiros al arco contra uno). Incluso, al minuto 85 y tras la expulsión del veterano Danilo, Perin atajó un penal heroico que mantenía el empate para la Juventus… hasta que al minuto 92, con una muestra horrible de defensa, los alemanes de todos modos anotaron y se llevaron los tres puntos de Turín.

Así se desperdicia una noche magnífica de tu arquero y se pierde mucho terreno en un partido accesible.

Envidia

El Milán, que estaba en el hoyo con cero puntos, venció sin problemas al Brujas, 3-1, en San Siro, con dos pepinos de Reijnders que se une a los Van Basten, Gullit y Seedorf como los holandeses con doblete en Europa como Rossoneri.

Sin embargo, lo más destacado es el gol olímpico de Pulisic, quien sigue siendo de lo mejor de su equipo y ha demostrado su valor en Bundesliga, en la Premier, en la Serie A y en la UCL, la cual ya ganó. El “Capitán América”, quien nos cae gordo a muchos por ser gringo y además burlón, pero hay que aceptar que es todo lo que nos hubiera gustado que el “Chucky” fuera. Mientras uno va rumbo a la MLS, el otro se luce en la Champions, y no queda más que envidia de la buena.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.