El polémico Balón de OroIba a hablar de los dos clásicos que se vivieron en Europa esta jornada… pero la entrega del galardón que causó más controversia que nunca merece atención.

Las cosas en claro

Desafortunadamente el tema Balón de Oro se ha vuelto, como todo, parte de la conversación Real Madrid contra Barcelona y también, por alguna razón porque ninguno estuvo nominado, también del tema CR7 vs Messi.

Los Madridistas juran que todo es un complot en su contra para robarles todo por parte del antimadridismo que es la mafia más grande del mundo al parecer. Ni siquiera porque un español lo ganó por primera vez en más de 60 años están contentos: ellos se ven robados y que todo es parte de una conspiración.

La realidad es muy diferente, en especial con respecto al Balón de Oro. Ningún club tiene más jugadores que lo hayan ganado que el Madrid, y solo este milenio hubo tres ganadores (Figo, Ronaldo y Cannavaro) que justo ficharon por el Real ese año, y cuentan como ganadores para el cuadro Merengue pese a que no hicieron nada para ese club en esa temporada. Además están los cuatro que ganó Ronaldo, y los mismos Madridistas argumentan que le robaron el de 2018 pese a que, quien lo ganó, también es del Real Madrid (Modric). Por último, está el de Benzemá hace apenas dos años, pero qué rápido se olvida eso.

También hay que mencionar que el Real Madrid fue nombrado como mejor equipo varonil, y que Ancelotti ganó el premio al mejor entrenador, pero aun así ya habían hecho su pancho en la capital española.

No solo no tiene ningún sentido, sino que se olvidan de que es solo un galardón que una revista francesa decidió empezar a dar en 1956, y que ha tomado mucha importancia pero que en realidad no es oficial más que para “France Football”. La FIFA, a la que tanto culpan de sus males, no tiene nada que ver (ni ha tenido más que entre 2010 y 2015), y da un premio aparte llamado The Best.

Habiendo dicho eso…

Ya sin entrar en teorías conspirativas, creo que el merecedor era Vinicius. Ha habido otros casos polémicos pero no recuerdo uno como este. Es verdad que Rodri ganó la Euro y la Premier, pero, tal como era absurdo dárselo en 2021 a Jorginho por ganar Euro y Champions, creo que ninguno de los dos fue el mejor ni de su club ni de su selección. Rodri, de hecho, salió muy temprano en la final de la Euro, y creo que tanto Yamal como Olmo, Carvajal y Williams fueron más importantes, mientras que en el City fue superado por Haaland y Foden, campeón goleador y mejor jugador de la Premier 2023-24, respectivamente.

Además, simplemente no creo que un mediocentro, por más que sea el mejor del mundo en su posición, pueda considerarse el mejor futbolista del mundo, simplemente porque no tiene tanta influencia en un partido como un delantero e incluso un portero.

Si bien a Vini le fue muy mal con Brasil, anotando solo dos goles en todo el año y fracasando en Copa América, lo que hizo en la Champions fue suficiente para que sea el mejor de la temporada, y sí creo que fue el mejor de su equipo por encima de los Bellingham, Carvajal o Kroos.

La razón

Hay que recordar que este es un premio que se da por votación de periodistas, los cuales siempre tendrán (tendremos) alguna subjetividad. Muchos de ellos fuera del círculo de Florentino no tienen mucha simpatía por Vinicius Jr. y él también se lo ha ganado a pulso. Su falta de “fair play”, su juego sucio, sus constantes quejas y sus provocaciones son, a vista de muchos, suficiente para ser hoy el jugador más criticado de Europa.

Claro, mucho tiene que ver el tinte racista que ha sufrido y con lo cual ha batallado, y en eso siempre se le apoyará, pero no hay duda de que no se ha hecho querer más allá de Madrid, y que eso le terminó costando este trofeo.

Tampoco resultó ser un gran perdedor, ya que no asistió ni felicitó al ganador, por más polémico que sea. Sí espero que termine ganando el The Best, porque se lo merece, pero más que nada que mejore su carisma.

¡Hasta la próxima!

