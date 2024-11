La convocatoria de Aguirre para la Nations LeaguePara los que se quejaron del amistoso contra el Valencia, ahora tendremos dos infumables partidos a ida y vuelta ante Honduras, en la cuarta edición de Concacaf Nations League en tres años. La buena, es que es la última Fecha FIFA del año, y que hay algunas agradables sorpresas en la tercera lista de Javier Aguirre.

Los arqueros

La novedad es que… no hay novedad. Exactamente los mismos tres guardametas convocados en octubre volvieron: Malagón, Rangel y Ochoa. Pese al leve resurgimiento de Acevedo y a que Julio González ha mostrado su valía para Pumas, no fueron llamados, y creo que los tres que están son nuestras mejores opciones. El mejor de la actualidad, Luis Ángel; la mayor promesa, el “Tala”; y el más experimentado y que sigue en Europa: Paco Memo. Entiendo que algunos aún se quejan de la presencia de Ochoa, quien sigue buscando su sexto mundial, pero hay que recordar que no ha jugado con selección desde hace más de medio año, y que sí creo que es, todavía, uno de nuestros mejores tres porteros. No es para tanto.

Los defensas

La novedad aquí es que volvió Gallardo, quien ha sido el lateral izquierdo casi exclusivo de la selección por la última década, tras el experimento Angulo-González de la Fecha FIFA anterior. Jesús ha recuperado su buen nivel en el Toluca y sigue siendo nuestra mejor opción. En las demás posiciones casi todo sigue igual: Montes, Vásquez, Sánchez, Huescas, Chiquete y Angulo, con el regreso de Israel Reyes como otra grata sorpresa.

Quienes sí están borrados por completo son Julián Araujo, de paso inconsistente en el Bornemouth, y Kevin Álvarez, cepillado hasta por el América.

Los medios

La mitad de la cancha de la selección de Javier Aguirre será, tal como en el 2001, muy Azul. Seis convocados de la Máquina, la máxima cantidad desde entonces, y cuatro de ellos son mediocampistas: Charly Rodríguez, Luis Romo, Erik Lira y, la gran novedad de esta lista, Alexis Gutiérrez, de magnífico torneo hasta ahora. Cabe destacar también el regreso de Luis Chávez, a quien no habíamos visto desde el verano, y que el joven Ozziel Herrera se ha ganado a pulso un llamado gracias a sus actuaciones con Tigres.

Orbelín, Edson (quien debe mantener más la cabeza fría si quiere seguir siendo el capitán del Tri) y Láinez son los demás elegidos, dejando fuera a los “Chiquito” Sánchez, Marcelo Flores, Marcel Ruiz, Jordi Cortizo o Sebastián Córdova, ni tampoco las anteriores sorpresas de Obed Vargas o Fidel Ambriz.

Los delanteros

Hay dos ausencias notables y dos regresos esperados. La primera ausencia es la del “Piojo” Alvarado, lesionado en los últimos tres partidos del torneo y quien normalmente está entre los llamados.

La otra es la de Germán Berterame, el argentino naturalizado mexicano que recibió su primer llamado en octubre y ahora está fuera de la lista. Ellos se suman a los lesionados Santi Giménez y “Chucky” Lozano.

Los que sí están: los extremos “Chino” Huerta y Alexis Vega, opciones lógicas, así como los Henry Martín, Memote Martínez y el aún mejor mexicano del momento, Raúl Jiménez.

Los dos retornos son el de Julián Quiñones, quien no había estado desde la Copa América y tiene su primer llamado como jugador del Al-Qadsiah, y el de Ángel Sepúlveda, quien regresa tras ocho años de ausencia.

Sepu ha sido crucial en el Cruz Azul superlíder, siendo segundo lugar en la tabla de goleo pese a no ser realmente el titular, empatado con Henry como los mexicanos con más goles teniendo mucho menos minutos.

Esa es la lista de Aguirre y Rafa para enfrentar a Honduras, algo Azul y veterana para algunos, pero no le pongo un pero.

Adiós, leyenda

Ya habíamos hablado del retiro de Guardado de selección, pero ahora el “Principito” anunció que deja las canchas por completo, y que el duelo Monterrey-León será el último de su carrera. Una total leyenda de nuestro futbol que muchos no supieron apreciar y que, sin duda, vamos a extrañar.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.