Qué nos dejó el fin de semana en EuropaAntes de pasar a la última Fecha FIFA del año, debemos repasar lo que pasó en la jornada más reciente de futbol europeo.

Buenas y malas

El Real Madrid volvió a la senda de la victoria; nuevamente colgó el cero en su arco tras haber recibido siete como local en dos partidos; Vinicius anotó su primer “hat-trick” de la temporada, demostrando porqué Ancelotti lo sigue considerando su jugador más importante; y Bellingham terminó su sequía goleadora con una anotación, la cual más que festejarlo se le vio cara de alivio.

Pensaríamos que todo fue positivo del 4-0 al Osasuna, mismo equipo que venció 4-2 al Barça en septiembre, pero no es así. Sumado a la partida de Nacho y a las lesiones de Alaba y Carvajal, la ya de por sí muy flaca defensa Merengue sufrió otro par de bajas: Lucas Vázquez, quien podría volver en un mes, y Eder Militao, quien se perderá toda la temporada.

Es decir, la extraña decisión de no ir por un defensor en el verano y conformarse con Mbappé ahora hace todavía más urgente ir por alguien este mismo invierno. ¿Lateral o central? la respuesta es sí.

Hablando de Kylian Mbappé, sigue sin aparecer en momentos importantes. Ha anotado seis goles en tres meses, la mitad de penal, incluyendo solo uno en los últimos siete encuentros que ha jugado. Simplemente “no se halla”, y el Madrid campeón de Champions es un peor equipo con él.

Es normal

Después de un par de semanas en las nubes el Barcelona bajó a la tierra nuevamente. En septiembre habían sus únicos partidos de toda la temporada, y desde entonces solo habían sumado victorias, incluyendo siete encuentros seguidos anotando de tres para arriba.

Pero esta derrota en Anoeta es indicativo de que este, al fin y al cabo, es un proyecto que apenas va iniciando, y que es normal que de vez en cuando tengan estos tropiezos.

Szczesny sigue sin jugar un partido, y la ausencia de Lamal terminó pesando de más. La plantilla del Barça, que es prácticamente la misma que la campaña pasada menos Dani Olmo, sigue estando un escalón debajo de otros grandes europeos.

Eso sí, el gol anulado al Lewandowski es totalmente ridículo. Ya he dicho que si le vas al Madrid, al Barça o a cierto equipo de amarillo no te puedes quejar nunca en tu vida del arbitraje, pero anular un gol porque la punta del zapato está medio centímetro adelantada, es de locos. La esencia de la regla es no tomar ventaja de tu posición, ¿qué ventaja estás tomando si todo tu cuerpo está detrás salvo la punta del pie?

De locos

Decíamos, a principios de año, que en Italia me parecía que solo había dos candidatos: el campeón defensor Inter y la renovada Juve. Pero hoy no solo es que hay otros cuatro equipos que han alzado la mano… es que la diferencia es mínima.

El Napoli, líder, empató con los Nerazzurri; el Atalanta venció 2-1 al Udinese; la Lazio 1-0 al Monza; la Juventus 2-0 a su rival de la ciudad, el Torino; y la sorpresa de la temporada, la Fiorentina superó 3-1 al Hellas Verona.

Es decir, en la Serie A tras 12 partidos la diferencia es de solo dos puntos entre el 1º y el 6º, algo que nunca antes había visto.

Además, el goleador es el argentino/italiano Mateo Retegui, el año pasado en la Genoa y hace dos en la liga argentina, hoy con Atalanta; seguido de Moise Kean, desechado por la Juve, hoy con la Fiore.

Tal vez no es la mejor liga, pero sí es la más entretenida.

¿Crisis?

A veces el mejor argumento a favor de un jugador es ver a su equipo sin él. El actual Balón de Oro, el más polémico de nuestras vidas, Rodri, tiene un mes lesionado y, sin él, el Manchester City se cae a pedazos.

Por primera vez desde el 2018 los de Pep han perdido cuatro partidos seguidos, y además lo hicieron en todas sus competencias: en la Premier ante los humildes Bornemouth y Brighton; en copa eliminados ante los Spurs; y en Champions goleador por el Sporting.

Mientras Liverpool sigue ganando y el Chelsea les pisa los talones, el City demuestra que, tal vez, Rodri sí sea el mejor del mundo.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com