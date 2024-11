Conclusiones de la semana 12 de la NFLOficialmente han pasado dos tercios de temporada y llegamos a un punto clave en la campaña: el Día de Acción de Gracias.

Doble castigo

No hablamos mucho de los Gigantes porque simplemente no son un equipo interesante. Lo único que vale la pena de ellos es lo mal que se han manejado desde que ganaron un Super Bowl en 2011, con solo dos viajes a playoffs desde entonces y el cuarto peor récord en los últimos cinco años.

No solo es que perdieron por paliza ante Tampa Bay, en su propia casa, y con un esfuerzo mínimo de sus jugadores. No solo es que son el peor equipo de la NFC y que posiblemente van rumbo a una enorme reestructuración.

Es que, al mismo tiempo, el jugador que dejaron ir totalmente gratis, y quien había cargado con el peso de la franquicia últimamente, tuvo un día histórico, se convirtió en el favorito al MVP, y todo lo hizo para el máximo rival.

Saquon Barkley no quería irse de la Gran Manzana, pero no pudieron pagarle lo que quería gracias a los 40 millones anuales que le dan a Daniel Jones… a quien terminaron banqueando y cortando la semana pasada. Barkley se fue a Filadelfia, donde no solo ha demostrado que valía cada centavo sino que podría hasta superar el récord de yardas en un año que tiene 40 años sin romperse. El domingo por la noche sus 255 yardas lo acercan más a este hito.

Todo lo que podía salir para los Gigantes está saliendo mal, y su única posible salida es Belichick y un nuevo mariscal para 2025.

Ventana: cerrada

Es casi imposible que un equipo sea candidato al Super Bowl por más de cinco años seguidos. Solo los Pats de Brady y estos Jefes de Mahomes lo están consiguiendo, pero eran circunstancias especiales.

Lo normal es que tengas una “ventana”, en la cual tu talento es suficiente, tu entrenador es capaz, tu plantilla no es impagable, tus camino está trazado y también la salud y la suerte están de tu lado.

Esta ventana de los 49ers de Shanahan comenzó en 2019 con Jimmy Garoppolo, cuando estuvieron a siete minutos de ganar el Super Bowl. El 2020 fue terrible, plagado de lesiones, pero desde entonces han llegado a cada campeonato de conferencia, ganando el último y llegando hasta el tiempo extra del SB, ahora con Brock Purdy.

Pero este año, con las lesiones de los Aiyuk, Bosa, Kittle, Samuel y Purdy; el ascenso de los demás equipos en su división; y lo bien que han lucido Detroit y Filadelfia; se ve poco probable que San Francisco llegue siquiera a postemporada, ya del Super Bowl ni hablamos.

Tendrán que pagarle a su QB, dejar ir piezas clave, sufrir el retiro de Trent Williams y reconstruir su línea ofensiva, todo mientras su división es cada vez más difícil. Eventualmente se reconstruirán, pero podemos declarar que la ventana de éxito de esta versión de los 49ers está oficialmente cerrada.

El nuevo novato del año

A inicios de la campaña hablábamos del duelo Caleb Williams vs Jayden Daniels por ganar el premio al novato del año, con el último tomando ventaja muy pronto.

Hoy, con las cinco derrotas en fila de Chicago, y las cuatro en cinco partidos de Washington, no solo es que ambos hayan perdido terreno, sino que hay un nuevo y claro favorito.

Se trata de Bo Nix, el novato de 38 años que está metiendo a Denver a su primera postemporada en nueve años. Nix se unió a la lista de mariscales en la última década con una racha de 20 o más anotaciones y dos o menos intercepciones, la cual comparte con Brees, Rodgers, Brady, Manning y Mahomes; todos salones de la fama mientras Bo es un novato.

Sabíamos que la defensiva de los Broncos sería buena, mas nadie esperaba que el ataque luciría tan bien, en especial tras los últimos dos años tan terribles con Russell Wilson. Sean Payton ha renovado este equipo con muy poco margen, y calladamente alza la mano para ser el entrenador del año.

Falta un tercio de la campaña, y todo lo importante se definirá en este mes y medio. De mientras, el jueves hay buen pretexto pata ver mucha NFL y comer algo de pavo.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.