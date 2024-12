Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoComienza el último mes del año, y está lleno de partidos clave en las ligas más importantes del mundo.

¿Se hunden más?

Sin exagerar, esta es la peor racha en la carrera como DT de Pep Guardiola. Nunca había ligado tantas derrotas en fila o encuentros sin ganar, y la debacle del martes es totalmente inaudita.

Ahora viene el peor partido posible… que igualmente sería el ideal para salir de la racha. Nadie en el mundo está en mejor momento que el Liverpool, habiendo ganado 15 de 17 juegos posibles entre liga y Champions. El duelo de mañana en Anfield será el punto definitivo en la campaña para ambos: o es el momento donde los Reds prácticamente aseguran el título con una ventaja inalcanzable y mandan al Manchester celeste hasta (tal vez) la quinta posición; o es el día en el que el City despierta y se acerca ante el rival más fuerte posible.

¿Crisis?

El Real Madrid tiene una crisis de identidad: ¿se equivocó en firmar a Mbappé? Yo no me atrevería aún a decir que no, sino que no han encontrado dónde colocarlo. El propio francés no ha sabido tampoco cómo ponerse el equipo al hombro. El problema es que esperan que sea un Cristiano Ronaldo, cuando está a años luz del “Bicho”. Más allá de que, en su primer año en Madrid el conjunto no ganó nada y fue eliminado en octavos de Champions; “CR7” llegó a una escuadra que venía de una sequía importante y él sí brilló en aquella temporada que usó el 9.

En cambio, Kylian llegó a un Real Madrid campeón de Champions y Liga, y llegó con el cartel del mejor del mundo… y no ha sido tal, ni cerca. Más bien nos ha dejado claro que es su compañero, Vinicius, quien es el más importante de su equipo y el mejor del mundo en este momento, y es Mbappé quien debería ceder y acoplarse al sistema de Ancelotti y no al revés.

¿Y los mexicanos?

La noticia de la semana es que volvieron los mexicanos de la Eredivisie, ambos al mismo tiempo. “Chucky” estará en sus últimas semanas en Europa antes de desgraciar su carrera yéndose al San Diego, pero al menos podremos verlo por última vez en acción con el actual líder de Holanda, quienes visitarán mañana tempranito al sublíder Utrecht.

A la vez, Santi Giménez vuelve con un Feyenoord que lo necesita urgentemente, ya que van cuartos y a ocho puntotes del PSV Eindhoven, y recibirán hoy al Fortuna Sittard.

Por su parte, Johan Vásquez y la Genoa buscan alejarse de zona de descenso en su visita al Udinese, que comenzó como la sorpresa pero ahora suman solo un punto de 12 posibles.

En Inglaterra los paisanos tendrán muy duras pruebas. Edson volverá de su expulsión cuando el West Ham reciba a un Arsenal que viene de despertar, y solo esperamos que vuelva a la titularidad. Raúl Jiménez y el Fulham vienen de un golpe de realidad tras ser goleados en Molineaux, y ahora visitarán a los Spurs que vienen de golear al City pero ser empatados de último segundo por la Roma en la Europa League.

Julián Araujo tiene un rato sin ser titular, y solo queremos verlo aunque sea unos minutos cuando jueguen ante los Wolves.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.