Qué nos dejó la última semana en el Futbol europeoEstamos en la recta final del año, y mientras unas ligas se aprietan, otras pueden casi ir coronando a su campeón. Hablaremos no solo de lo que pasó el fin de semana, sino también de la actividad de media semana en Europa.

Cada vez más bajo

No solo es que el Liverpool se les haya puesto a 11 puntos, una distancia nunca antes remontada en la historia del Futbol inglés. No solo es que los hayan mandado del segundo al quinto lugar.

Es que los Reds le dieron tal baile al City que hicieron que Pep “sacara el cobre”, desquitándose al mostrar seis dedos a la tribuna de Anfield, uno por cada Premier que ha levantado. En vez de verse como un padrote, como esperaba, se ve desesperado y con ganas de desviar la atención. El 2-0 se quedó corto, ya que incluso Salah, Núñez y Gakpo perdonaron a los Citizens en más de una ocasión, y realmente nunca tuvieron chances de acercarse.

Hablando del egipcio, qué nivel trae pese a que aún no lo han renovado. Sobra decir que sería un error gigante de los Reds dejarlo ir gratis a Arabia, pero hay esperanzas de que se resuelva antes de que acabe la campaña.

El City por fin rompió su racha de seis partidos sin ganar, la más larga en la carrera de Guardiola, con el triunfo ante el Nott. Forest, pero el daño ya está hecho: este equipo está muy lejos de ser el mejor del mundo, el cual hoy viste de rojo.

Dolores de crecimiento

Sí, sí, que el Barça aplastó 5-1 al Mallorca con otra gran actuación de Raphinha y de Yamal. Pero eso no olvida su caída en casa ante las Palmas, dejando que el Madrid se les acerque a un punto con un partido menos (que después recuperaron con la derrota Madridista de ayer ante el Bilbao).

He dicho varias veces que lo normal no es golear al Real Madrid y al Bayern, no en esta versión del Barcelona y menos en el primer año de Flick. El alemán le ha dado mayor seriedad y pragmatismo a estos Culés, pero al fin y al cabo la plantilla es prácticamente la misma que tenía Xavi, menos Gundogan (y Ter Stegen, por lesión) más Olmo. Hasta la jornada anterior tenía los mismos puntos que los que tenían en 2022 y uno más que la “desastrosa” campaña del año pasado en este punto. Es decir, hay que medir las expectativas, o se llevarán otra decepción más. Están para ganar La Liga, pero nos adelantamos al darlos como campeones cuando tanto Merengues como Colchoneros están a tiro de piedra.

En Champions la historia es otra, y no los veo con el talento ni la fortaleza mental suficiente como para levantar la Orejona, y eso es lo mínimo que muchos esperan. Eventualmente sí podremos ponerlos en esa categoría, pero los objetivos del primer año de Hansi deberían ser otros, los cuales está cumpliendo.

Por ello podemos esperar, de vez en cuando, estos momentos complicados, estos dolores de crecimiento.

Embalados

Dos equipos de los que no hablamos mucho pero están goleando a diestra y siniestra son los rivales de Londres. El Arsenal tuvo un bache pero se recuperó con una semana de 10 goles, todos de visita, repartidos entre el Sporting y el West Ham, y después le ganó sin problemas al Man U. El Chelsea llegó a cuatro victorias seguidas, goleando al Aston Villa y al Southampton en cuestión de tres días. Blues y Gunners ya son segundo y tercero de la tabla.

¡Volvió!

Santi Giménez no solo regresó de su lesión un mes antes de lo esperado, sino que lo ha hecho de gran forma. Gol al City a media semana, un absoluto golazo ante el Fortuna el sábado. Si mantiene este nivel la selección tendrá un bello problema en la delantera: escoger entre Raúl y Santi, además de otras opciones viables como Henry, Memote, Sepu o Berterame.

Grandes noticias para el Futbol mexicano, las cuales teníamos rato sin escuchar. No podemos decir lo mismo de otros compatriotas, como Alex Padilla y Julián Araujo, borrados por el Bilbao y Bornemouth, respectivamente, así como de un Edson que no jugó bien en el partido ante el Arsenal, recibiendo cinco goles en la primera mitad.

