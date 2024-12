Conclusiones de la semana 16 de la NFLPese a que ayer comenzó la semana 17 con el par de partidos navideños, primero repasemos qué nos dejó la antepenúltima jornada antes del inicio de los “playoffs”.

El panorama

Algunos puestos ya están asegurados, como el sembrado número 1 de Kansas City o los boletos de postemporada de equipos como Buffalo, Houston (como campeones divisionales), Baltimore, Pittsburgh, Filadelfia, Detroit, Green Bay o Minnesota.

Sin embargo, todavía queda mucho drama. Quedan dos boletos de comodín en la AFC que actualmente pertenecen a Cargadores y Broncos. Ojo, si bien Potros y Delfines están delante de ellos, quienes más chances tienen de colarse son los Bengalíes. Necesitan ganar sus últimos dos partidos y que Denver pierda ambos. ¿Y quién se enfrenta este sábado en la tarde? Precisamente ellos. En la última semana los Broncos van ante los Jefes, y con una derrota ahí más una victoria de Cincy ante Pittsburgh podríamos todavía ver a Joe Burrow, tal vez el mejor mariscal del año, jugar en “playoffs”.

Del otro lado, injusto o no, veremos al menos a un equipazo como comodín, ya que tanto Vikingos como Empacadores quedarían detrás de los Leones en el Norte, lo cual los forzaría a viajar a Los Ángeles (o Seattle) y Atlanta (o Tampa) para la primera ronda del súper fin de semana Wild Card.

Pensando en el 2025

Si es que hay algo positivo que puedan sacar los Osos de esta temporada, es que Caleb Williams ha mostrado ser el futuro de la franquicia y que tienen una chance de ponerle al entrenador en jefe que mejor aproveche sus talentos.

El historial de Chicago desde hace más de un siglo es la defensiva, el juego físico y el Futbol americano a la antigua. Por ello se habla de alguien de ese estilo como Mike Vrabel, un gran “coach”. También apenas levantó la mano Pete Carroll, exitoso a donde ha ido y quien se mantiene activo a sus 73 años.

Pero, ¿y si cambiamos por una vez? ¿Y si Chicago quiere por fin ser una franquicia novedosa, ambiciosa, entretenida? ¿Y si por primera vez le dan prioridad a la ofensiva ahora que ya tienen a su QB? En ese caso la mejor opción, sin duda, es Ben Johnson, a quien además se lo quitarían de un rival directo divisional, ya que actualmente es el coordinador ofensivo de Detroit.

Hoy los Osos ligan nueve derrotas en fila y otra vez tendrán una selección alta, pero en esa racha Caleb no ha tirado —extrañamente— más que una sola intercepción. Veamos el vaso medio lleno y creamos que, con el HC correcto, este equipo llegará muy lejos.

Inevitables

Que si son aburridos. Que si no aplastan a nadie. Que si no tienen el “punch” ofensivo de antes. Que si no han anotado más de 30 en todo el año. Que si las lesiones. Que si Mahomes no es el mismo.

Todas esas narrativas han importado poco, y los Jefes van 15-1, asegurando el sembrado número 1 con un partido por jugar. Es decir, solo deben ganar un partido en postemporada para llegar a su séptimo campeonato de conferencia consecutivo, y sería el sexto de ellos en el Arrowhead. Solo los Pats de Brady llegaron a más (ocho), y tres de ellos fueron como visitante (coincidentemente esa racha terminó el mismo año que empezó la de Kansas City).

Sé que muchos estamos hartos de verlos todo el tiempo, y que a veces parece que los árbitros y la magia negra está de su lado, pero es que es ridículo engañarse: los Jefes hoy son el máximo candidato a campeón. El primer paso al tricampeonato está dado, y los que pedimos “cualquiera menos ellos” tenemos las de perder.

¿Cuál es la prisa?

Oficialmente San Francisco, que estuvo a segundos de ganar el Super Bowl hace 10 meses, está eliminado. Ahora vienen tiempos difíciles, con muchos retiros, partidas y con su división cada vez más fuerte. Sin embargo, la pregunta más importante es si le darán un nuevo contrato a Brock Purdy. Se habla de, por lo menos, 50 millones al año.

Mi opinión es: ¿por qué no esperar? Tiene un año más de contrato, y este año, sin equipo completo, lució de mediocre a malo. Sugiero que no se precipiten.

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.