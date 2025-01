Preguntas a responder este 2025Empieza un nuevo año que, a diferencia del anterior, no tendrá Olímpicos, Euros o Copa América, pero no por eso será menos intrigante. ¿Qué cuestiones se resolverán en el mundo del deporte este año?

¿Qué pasará con el Manchester City?

Y no me refiero solamente a dentro de la cancha. Empiezan el año en la peor racha de la era Guardiola, con casi nulas chances del pentacampeonato de Premier y sin margen de error en la Champions.

El problema no es eso, ya que un mal año lo puede tener cualquiera, sino sus problemas legales que podrían verlos perder jugadores, no poder fichar y hasta descender. Este año se define cuál será el castigo (si es que tendrán), y por consiguiente qué pasará con Pep y todas sus estrellas.

No digo que no lo disfruto, ya que me parece lo peor del Futbol moderno, y si infringieron en delitos deben ser castigados.

¿Cómo lucirá el Mundial de Clubes?

Este invento de FIFA, anunciado hace muchos años, por fin verá la luz este verano. Tristemente, creo que la principal conclusión será la enorme distancia entre los clubes europeos y el resto del mundo. Ya es palpable en los antiguos mundiales de clubes, pero ahora, con un cuarto de equipos provenientes de la UEFA, me sorprendería mucho si vemos a alguien de otra parte del mundo en cuartos de final.

Queda por verse qué tanto prestigio tendrá en el mundo del Futbol. ¿Será más que ganar la Champions? ¿Igual o más que la Intercontinental? ¿Quien la gane será campeón del mundo hasta el 2029?

Será también un “ensayo” de la Copa del Mundo, en casi los mismos estadios justo un año antes. No solo importa cómo se comporta cada sede, sino también el clima que puede ser brutal en el verano americano.

¿Quiénes clasificarán a la Copa del Mundo?

Así de rápido, el próximo año hay otro mundial. Parece que Catar fue ayer, y ya estamos a nada del mundial en nuestra casa, en el que hasta ahora solo las tres sedes están seguras, pero este año se conocerán al resto de los invitados. 45 cupos por llenar entre marzo y noviembre, y seguramente muchos países con muy poca historia futbolística tendrán su boleto por primera vez. ¿Volverá Italia, por fin? ¿Logrará colarse Venezuela a su primera Copa del Mundo? ¿Cuántos debutantes habrá?

La selección mexicana no tiene que preocuparse por ello (aunque sí por muchas otras cosas), pero en diciembre, al parecer, ya conoceremos todos los grupos, incluyendo contra quién nos toca inaugurar en el estadio Azteca.

¿Logrará Kansas City hacer historia?

Cambiando de tema, hoy parece que en la NFL es todos contra los Jefes. Los fans neutrales, más que irle a un equipo en especial, quieren a quien sea menos a los mismos de siempre.

Pase lo que pase, será algo histórico. Nunca nadie ha ganado tres Super Bowls seguidos, y un tricampeonato en la NFL no pasa desde los 60 con los Empacadores de Vince Lombardi. Los Jefes parecen ganar sin mostrar su mejor nivel, quedando en el número 1 de la AFC sin lucir imponentes, pero si alguien sabe subir su nivel y jugar los partidos que más importan, son Mahomes y compañía.

A la vez, si no llegara a pasar, sería algo inédito, ya que los únicos mariscales que han eliminado a Mahomes no están presentes: Tom Brady y Joe Burrow. O alguien, llámese Josh Allen o Lamar Jackson, logran algo que nunca habían hecho, o veremos coronarse otra vez al mejor equipo de la historia… que nadie quería ver.

¿Por primera vez?

15 de 16 equipos de la NFC han jugado por lo menos un Super Bowl. ¿El único que no? Los Leones de Detroit. Acaban de ganar 15 partidos en un año por primera vez, y están a dos triunfos en su casa de llegar a donde nunca antes han llegado. ¿Podrán sobreponerse a todas sus lesiones para romper la malaria?

¿Le alcanzará al Liverpool?

Pocos dudan que hoy el mejor equipo del mundo viste de rojo y juega en Anfield. Marca perfecta en UCL, ventaja casi inalcanzable en la Premier. ¿Conseguirán el doblete en el primer año de Arne Slot, o se volverán a caer como lo han hecho antes?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.