Previa de la ronda divisionalEl mejor fin de semana del año (en términos de NFL) está aquí. Cuatro partidos intensos, además del campeonato nacional colegial, es lo que nos espera a partir de hoy. ¿Quién avanza a los campeonatos de conferencia?

Texanos-Jefes

¿La última vez que Kansas City no estuvo en la final de conferencia? En 2017, cuando Mahomes era un novato y aún no jugaba. En otras palabras, la peor temporada del número 15 ha sido quedarse entre los mejores cuatro, y va 6-0 en esta ronda.

Es cierto que los titulares vienen de 23 días de descanso, pero con estos Jefes la lógica se va por la borda. Poco importa que no lucieron a tope en temporada regular (y aun así ganaron 15 partidos), pero es que son los únicos que la toman como práctica, guardándose las mejores jugadas para cuando realmente importa.

Incluso diría que tampoco los veremos hoy a máxima velocidad, ya que querrán mostrar lo mejor para cuando Bills o Cuervos los visiten el próximo domingo.

¿Tan pocas chances le veo a Houston? Honestamente, sí. Stroud se unirá a la lista de los Lamar, Allen, Burrow, Tua, Lawrence y demás pasadores de la AFC que han terminado su campaña ante Mahomes.

Comandantes-Leones

Otro partido que veo muy claro. Nadie le reclamará a Jayden Daniels y compañía por caer eliminados en casa del mejor equipo de la NFC, menos cuando están en plena reconstrucción y ganaron su primer encuentro en postemporada en 19 años.

Pese a las lesiones, Detroit es mucho más equipo, y siguen jugando con mentalidad de “víctima”; o sea, siguen siendo agresivos y sin nada que perder. Washington podría aprovechar las bajas defensivas de los Leones y anotar mucho; la cuestión es que deberán mantenerle el ritmo a la mejor ofensiva de la liga, que además recuperará a David Montgomery, su corredor de poder.

Espero un tiroteo en el cual ambos equipos salgan contentos: Detroit por jugar su primer campeonato de conferencia en casa en su historia, y Washington por dar pasos agigantados en el año de novato de su mariscal franquicia.

Carneros-Águilas

Hasta ahora me he ido con ambos locales y favoritos, pero los duelos de domingo son mucho más interesantes. Filadelfia no lució tan bien pese a eliminar a Green Bay, y llegan con más drama que calma a esta ronda.

Mientras tanto, Los Ángeles sabe jugar estos partidos, y recientemente presumen a la mejor defensiva de la liga el último mes, y menos de 10 puntos recibidos por encuentro (sin contar la semana 18, cuando descansaron titulares) en las últimas cuatro jornadas es prueba de ello. Eso sí, la última derrota de este equipo fue precisamente contra las Águilas, cuando Saquon Barkley sumó más de 300 yardas totales y perdieron 37-20.

Sin embargo, a veces hay que simplificar todo. ¿En qué mariscal confío más? En Stafford, sin duda, ya que Hurts no ha jugado bien en un par de meses, y las cifras de Matt en “playoffs” desde que llegó a California son impresionantes: marca de 5-1 con más de 300 yardas por encuentro. ¿En qué coach confío más? En McVay, ya que es el mejor de su conferencia mientras Philly gana pese a Sirianni. Por último, un equipo llega con drama de vestidor, y el otro motivado por los incendios en su ciudad.

L.A. sorprenderá a Filadelfia en su casa.

Cuervos-Bills

Para cerrar con broche de oro. No importa quién pierda, escucharemos cómo se queda corto cuando más importa por meses. Si Allen pierde, será la cuarta ocasión consecutiva que pierde en esta ronda; las tres últimas, en su casa (de hecho, su último triunfo fue justo ante los Cuervos hace cuatro años). Si Lamar pierde, seguirá siendo el excelente mariscal de temporada regular que se ahoga en postemporada.

Me sorprende que Baltimore es favorito de visita. Si bien aplastaron a Buffalo esta campaña, eso fue en septiembre y los Bills (con titulares) solo perdieron un partido de los últimos 12.

El clima será factor, ya que estarán a -7º, y confío más en Josh Allen, en su casa, para avanzar y de paso ganar su primer MVP ante su principal contendiente.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.