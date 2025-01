Previa de los Campeonatos de ConferenciaAhora sí, mañana se define todo. ¿Quiénes jugarán el 9 de febrero en Nueva Orleáns por el trofeo Lombardi?

Comandantes-Águilas

No les mentiré, no esperaba a ninguno de ellos aquí. Filadelfia tiene toda la fórmula del desastre: un entrenador poco serio y que estuvo a nada de ser corrido, una leyenda (Jason Kelce) se retiró el año pasado, su mariscal juega pese a estar lastimado y su misión es no tener errores, su receptor principal se puso a leer en la banca y ha atrapado tres pases en toda la postemporada, y la debacle del año pasado dio a entender que iban en la dirección incorrecta.

Pero es que la plantilla es suficientemente talentosa como para reponerse de todo ello, en especial tras sumar al mejor corredor de la liga en Saquon Barkley, quien debería ganar el MVP este año (para mí, pero no va a pasar).

Del otro lado está la mejor historia de cenicienta en mucho tiempo, con una franquicia acostumbrada a perder, que sufrió al peor dueño de la historia y con la mejor campaña de un novato de todos los tiempos. Lo de Jayden Daniels es imposible de predecir, ya que, si bien el talento era evidente desde que estaba en LSU, su temple en la postemporada es comparable a los Brady y Mahomes.

La sangre fría es indispensable en los mariscales de élite, y es muy extraño verlo en un mariscal de primer año. Ningún novato había ganado un partido de visita en “playoffs” desde Russell Wilson hace 12 años, y Daniels ya ganó dos.

Pero solo es eso, una bonita historia, porque el talento y la experiencia están del lado de los locales. En el ambiente más hostil de toda la NFL, con nieve y el nerviosismo a tope, le doy la ventaja a Filadelfia para llegar a su segundo Super Bowl en tres años.

Bills-Jefes

Aquí se define el campeón. Con todo respeto para los de la NFC, pero quien gane este partido claramente será el favorito dos semanas después.

Algo tendrá que ceder: ningún mariscal ha perdido cuatro veces seguidas contra otro en postemporada, y Allen está 0-3 ante Mahomes en partidos a matar o morir (curiosamente está 4-1 en temporada regular). Del otro lado, ningún bicampeón ha logrado llegar al Super Bowl; los más cercanos se habían quedado justamente en el campeonato de conferencia, como San Francisco y Dallas en los 90.

Tal vez no es el equipo más talentoso, pero sí es el más completo desde que Josh llegó a Buffalo. No necesita ser un superhéroe para ganar como en años anteriores, tiene balance con una gran línea ofensiva y el mejor juego corredor de su carrera, fueron el equipo con menos pérdidas de balón de la NFL y su defensiva, pese a perder a piezas importantes en la temporada baja, no tiene alguna deficiencia.

Kansas City, por su parte, es su versión menos vertical, y su defensiva ha dado algunos pasos atrás a comparación de los últimos dos años, pero es que no hay nadie más hoy en día que sepa ganar partidos como ellos. Ante Houston fueron superados por más de 100 yardas y no forzaron pérdidas de balón y aun así ganaron. ¿Cuántas veces había pasado? De 50 veces totales, esta es la primera victoria.

El Super Bowl que queremos todos, el que merece la gente, es Comandantes ante Bills. Pero la vida no es justa, y así como el año pasado nos chutamos otro 49ers-Jefes, ahora tocará la segunda versión del Águilas-Jefes.

Las nuevas caras

Cerremos con algunos de los nombramientos a entrenador en jefe confirmados. Lo de Mike Vrabel a Nueva Inglaterra, aderezado con la tercera etapa de Josh McDaniels, era tan lógico como correcto.

Pete Carroll, a sus 73 años, tendrá una tarea casi imposible con Las Vegas, y estoy seguro que Brady tuvo mucho que ver. Hace semanas que pedimos Ben Johnson a Chicago, nos lo cumplieron, y Caleb Williams sonríe.

Y como siempre, los Jets son los que más dudas dejan. Glenn no hizo un gran trabajo con la defensiva de Detroit, y no creo que él los regrese a postemporada. Quedan por definir Jacksonville, Nueva Orleáns… y Dallas.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.