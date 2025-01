Repaso de los Campeonatos de ConferenciaYa está definido el Super Bowl, y es el que absolutamente nadie quería ver (y que predijimos aquí el sábado pasado). Antes de llegar a la previa del súper domingo, debemos comentar el domingo de campeonato y a los dos equipos que se ganaron nuestro corazón pero se quedaron en la orilla.

¿Algún día será?

Troy Aikman a Brett Favre. Jim Kelly a Dan Marino. John Elway a Bernie Kosar. Tom Brady a Philip Rivers. Esos son los únicos enfrentamientos en la historia donde un mariscal puede llamarle “hijo” al otro, ya que en todos el primero quedó 3-0 en duelos de “playoffs” frente al otro.

Pero lo de Mahomes a Allen ya es cosa aparte. Cuatro partidos, cuatro victorias, las últimas tres de forma dramática y apretada. Además, las cuatro han sido en un periodo de cinco años. Por más que Josh pueda ganar su primer MVP y que ha tenido mejores números que Patrick estos últimos dos años, no hay forma humana de decir que es el mejor cuando siempre, sin falta, es eliminado por su archirrival.

Es la maldición de vivir en la misma época que los más grandes. ¿Cuántos salones de la fama se quedaron sin anillo gracias a Michael Jordan? ¿Cuántos más jugadores tendrían Balones de Oro de no ser por Messi y Cristiano? ¿Habrá algo más difícil que haber ganado un Grand Slam en la época de Federer-Nadal-Djokovic?

Hoy se habla de que hay “cuatro grandes mariscales”, pero Burrow, Lamar y Allen tienen algo en común: han perdido el campeonato de conferencia ante los Jefes en las últimas tres temporadas.

No; hay un grande, y otros muy buenos mariscales que, de no estar en la AFC, ya habrían jugado múltiples Super Bowls. No sé si un día se le dará a Josh Allen y esta versión de los Bills, pero no será mientras esté Mahomes enfrente.

Hay que hablar de las cebras

Es un poquito ridículo hablar del “arbitraje” en la NFL, ya que hay millones de réferis, cámaras, repeticiones y retos a disposición. Pero es que ya van varias llamadas cuestionables en momentos cruciales que han sido a favor del mismo equipo, y si bien dudo mucho que todo sea parte de un guión porque la NFL está compuesta por 31 dueños (y los socios en Green Bay), sí es deprimente ver cómo siempre salen avante por tan poco y en gran parte gracias a esas llamadas.

Siempre habrá polémica con los mejores: así se decía de los Lakers de Kobe y Shaq, así se decía de los Pats de Brady, así se dice hoy del Real Madrid o Argentina. Es más fácil pensar que todo es una conspiración a aceptar que simplemente son los mejores, y las teorías son cada vez más absurdas.

Nadie duda que los Jefes son el mejor equipo, y que están a un partido de ser tal vez el mejor de la historia, pero en este caso siempre nos quedará esa espinita.

La clave de la victoria

Suena extraño, ya que terminaron perdiendo por 32 puntos, pero estoy casi seguro que, de no haber tenido todos esos balones sueltos, los cuales terminaron siempre en puntos de las Águilas, los Comandantes podrían haberle puesto mayor emoción.

Claro, tampoco pudieron parar a Saquon en tres partidos, y esa fue la mayor razón de que Washington se va pa’ casa.

¿Un brillante futuro?

Pese a no llegar más lejos que otro novato, esta es, sin dudas, la mejor temporada de un mariscal de primer año en la historia. Jayden Daniels tomó a una franquicia en la basura y a una defensiva mediocre y los llevó a la antesala del Super Bowl.

Sin embargo, absolutamente nada está asegurado. Marino llegó al Super Tazón en su segunda temporada, ganando el MVP… y nunca volvió a conseguir ninguna de las dos.

Rodgers ganó su primer anillo en 2010, y ha estado 14 años tratando de volver, jugando cuatro campeonatos de conferencia en el proceso, y no ha podido.

Van en la dirección correcta, sin duda, pero se espera que equipos como Chicago, Green Bay, Atlanta y hasta Carolina den un paso al frente, además de que en su división existe Filadelfia, claramente el dominador.

Jugar un campeonato de conferencia es muy difícil; volver, una total hazaña.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.