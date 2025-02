Historias a seguir en el Super Bowl LIXOficialmente es semana de Super Bowl. Antes de la previa y el pronóstico (que vendrán el sábado), hoy repasemos las tramas que nos traerá el fin de la temporada en Nueva Orleáns.

¿Tricampeonato o revancha?

Uno de dos hitos sucederá este domingo. O veremos al primer “tri” de Super Bowls en la historia (lo más reciente fueron los Empacadores de Vince Lombardi en los 60), o veremos la primera revancha exitosa en un Súper Tazón.

Ningún bicampeón había llegado tan lejos (San Francisco y Dallas se quedaron en el campeonato de conferencia en los 90), así que ya podemos llamar a esta temporada de Kansas City un éxito… pero están a un partido de ser, a ojos de muchos, el mejor equipo de la historia.

Tal vez no juegan con tal dominio y no tienen salones de la fama en cada posición como las dinastías de los Acereros de Chuck Knoll o los Patriotas de Belichick, pero sí lograrán algo impensable y casi imposible de repetir que los pondría encima del resto.

Por otro lado, seis veces (contando esta) se ha repetido un Super Bowl en siete años o menos, y en todos y cada uno el equipo que ganó el primero también se llevó el segundo, incluyendo el año pasado. Filadelfia tiene muy presente aquella derrota con polémica en Arizona hace dos años, y busca ser el primer equipo en consumar la revancha.

¿Una temporada inolvidable?

Si bien ya era un gran corredor, absolutamente nadie esperaba la clase de temporada que ha tenido Saquon Barkley. Él es la pequeña gran diferencia de aquellas Águilas de hace dos años, y no solo se ha convertido en el mejor jugador del equipo sino en el MVP de la liga a mi parecer.

Ya superó las 2 mil yardas, algo que no veíamos en más de una década, y lo ha complementado siendo excelente en postemporada, algo que nadie había hecho este milenio. La mejor temporada para un corredor es, en la mente de muchos, la de Terell Davis en 1998. Venía de ser el MVP del Super Bowl, y lo coronó siendo el MVP de toda la liga en su camino al bicampeonato, corriendo para casi 2,500 yardas totales y anotando 24 veces entre temporada regular y postemporada. Justo después las lesiones lo mermaron y nunca volvió a ser el mismo, y solo cuatro buenas temporadas fueron suficiente para ponerlo en el Salón de la Fama.

Saquon está a las puertas de ello. No sé si ganará el MVP de la liga (que se entrega este jueves), pero con un triunfo el domingo, para el cual deberá ser protagonista, lo pondría sin duda en la conversación. Lo más increíble: llegó totalmente gratis, directo de un rival divisional.

¿El último baile?

De las figuras históricas de los Jefes que han estado desde el principio de su dinastía, dos tienen todavía para largo. Mahomes apenas cumplirá 30 y Reid, si bien ya casi cumple 67, tiene al menos un par de años más para quedarse con todos los récords de victorias.

Sin embargo, tanto Chris Jones como Travis Kelce podrían estar fácilmente jugando su último partido en el Superdome. Jones, el tacle defensivo, ya aseguró su lugar en el Salón de la Fama y está en el lado “incorrecto” de los 30.

Mientras que Kelce, quien tendrá un argumento como el mejor ala cerrada de la historia (para mí solo está detrás de Gronk) claramente ya no es el mismo de antes, y no solo se habla de su retiro como jugador sino como soltero. Una de las apuestas más populares es que Travis le pedirá matrimonio a Taylor Swift en medio del festejo, y no lo veo imposible. ¿Será el último juego de ambos?

Legados en juego

Es increíble lo mucho que cambia la historia para los ganadores y perdedores. Sirianni pasa de ser alguien que casi corren al segundo coach más joven en levantar un Lombardi. Hurts pasa de ser banqueado por Tua en Alabama a ser la cara de la NFC. Saquon pasa de una gran historia al Salón de la Fama. Reid, Mahomes y Kelce darían un paso gigante rumbo a sus argumentos como los mejores de la historia.

Todo eso está en juego, y lo analizaremos (con todo y predicción) este mismo sábado.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.