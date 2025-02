Repaso del Futbol europeo el fin de semanaJusto en el punto medio de la campaña de Champions las ligas se ponen más interesantes. ¿Qué nos dejaron los últimos días en Europa?

El único e inigualable “Bicho”

Ayer que Cristiano Ronaldo cumplió 40 añotes podemos confirmar que muy pocos atletas llegan tan bien a esa edad. La noticia no es su cumpleaños, sino sus declaraciones unos días antes donde, con ninguna pizca de modestia, aseguró que era el mejor futbolista de la historia y que no hay nadie más completo que él.

Los que lo aman dirán “factos” y los que lo odian repudian tan poca humildad (y he escuchado ambas cosas), pero ahí les va mi opinión. Yo creo que CR7 es el cuarto máximo jugador de todos los tiempos y el goleador más completo que ha habido, pero más allá de no “concordar” con sus declaraciones, estoy totalmente convencido de que, si dijera otra cosa, no sería Cristiano Ronaldo. Esa mentalidad obsesiva que a veces le juega en contra y que le impide retirarse y disfrutar de sus millones, es quien lo hace ser como es y llegar a donde ha llegado. No me lo imagino nunca en la vida aceptando que alguien es mejor que él, y no solo no lo culpo, sino lo aplaudo, aun si yo creo otra cosa.

¡Larga vida al “Comandante”!

Ridículo

En cambio, quien no ha “envejecido” con gracia es el antiguo equipo de CR7. Polémicas arbitrales ha habido y habrá por montones, algunas más justificadas que otras.

Pero que el Real Madrid, el equipo más grande del mundo, no solo utilice sus redes para quejarse del arbitraje con el esperpento de título “escándalo mundial”, sino que haga comunicados y videos sobre cómo el “poderoso” Espanyol les robó porque no expulsaron a un jugador, es de risa loca.

Más allá de que tengan razón en esa jugada, que creo que sí debió ser roja, un equipo de este tamaño no se puede comportar así. Creer que todo el mundo está en contra del cuadro Blanco es totalmente ridículo, y ese comportamiento es algo que nunca había visto.

¿Por no sacar una roja es que perdieron ante el Espanyol, su víctima favorita? ¡Por favor! El Real Madrid es el club más grande de la historia, y cualquier persona que lo niegue es por terquedad, pero recientemente se comportan, tanto en la cancha (echados atrás y que solo importe el resultado en la Champions anterior) como fuera de ella, con estos comunicados, como equipo chico.

¿Hay liga?

Pasando al Futbol, ahora sí, con esta derrota Merengue más los triunfos Colchoneros y Culé, podemos esperar un gran cierre de temporada en La Liga. Más cuando el Madrid no hizo los cambios que esperábamos este invierno, dejando su mermada defensa como está e incluso sumando a Alaba a la lista de lesionados.

El Barça sufrió de más ante el Alavés y le está pesando la ausencia de Ter Stegen ya que Szceszny trae un carnaval, pero siguen siendo sumamente inconsistentes, mientras el Atleti, fuera de ese inesperado tropiezo ante el Leganés, ha tenido un trimestre casi perfecto. Hoy no confío en ninguno, y creo que cualquiera de los tres puede llevarse el título este año.

Debacle total

No recuerdo otro caso como el del City, de perenne contendiente a todo a una total lágrima. Necesitó un milagro ante el Brujas para “panzar” en la Champions, y ahora fueron totalmente superados por sus hijos favoritos.

El Arsenal, víctima de las últimas dos Premiers siendo rebasado por el Man City, le puso un total repaso en el Emirates. El 5-1 hasta se quedó corto, y Arteta no tuvo piedad con su maestro, atacando hasta el último minuto. Este año, si se le llegara a resbalar la liga al Liverpool el único con chances reales son los Gunners, quienes ya cumplen 21 años de su última Premier, y con este resultado demuestran que no van a dejar de pelear.

Ya se armó

El sábado pasado presentíamos que Santi estaba a punto de llegar a la Serie A, y el lunes se concretó. Si bien no es el Milán de Sacchi o Ancelotti, sí es un gigante europeo y una mejor liga, además del mejor fichaje de un mexicano en una década.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.