Rumores y preguntas en la NFLLa temporada terminó hace un par de semanas, pero seguimos teniendo muchas historias a seguir en la mejor liga del mundo.

El peor final posible

Por fin los Jets tomaron una decisión coherente. El experimento Rodgers fue, por decir lo menos, un completo fracaso, y hubiera sido un error intentar seguir esperando algo diferente. Es mejor contar tus pérdidas y no ahogarte más en un error, y hoy en Nueva York pueden empezar de nuevo con una plantilla no tan mala y algún mariscal menos problemático.

Pero la historia aquí es Aaron Rodgers, quien tiene 41 años y tuvo su última buena temporada en 2021. Hoy A-Rod te causa más problemas de los que te resuelve, y será agente libre para que cualquier equipo pueda contratarlo. La pregunta es: ¿cuál? Darle las llaves de la ciudad como lo hicieron los Jets y Empacadores es claramente un error, pero si se compromete a un rol más humilde y entiende que no es más que un mariscal puente por uno o dos años, podría servirle a alguien. ¿Los Carneros, si Stafford se va? ¿Los Potros, desesperados por volver a postemporada? ¿Los Raiders de Brady y Pete Carroll? Hay una posibilidad fuerte de que nadie lo termine buscando, y termine su carrera de Salón de la Fama de la forma más triste: cortado, ignorado por toda la liga y que su último recuerdo en la liga sea terrible. ¿Alguien lo salvará?

Un cambio ilógico

Hablando de los Carneros, se dio a conocer que algunos en Inglewood ya no quieren a Matt Stafford ahí. El mariscal que ganó un Super Bowl en su primer año en California, y quien fue el más cercano en vencer a las Águilas esta postemporada, podría estar buscando nueva casa a sus 37 años.

Algo tiene que ver su personalidad y los roces con la directiva, pero no tiene ningún sentido para ninguna de las dos partes. Stafford no encontrará otro lugar donde pueda competir ni con un mejor entrenador que Sean McVay, mientras que no hay muchas opciones para Los Ángeles en el mercado. Si quieren empezar de cero se entiende, pero el talento y la juventud de los Carneros indica que no están lejos de pelear por un título, y reestructurar en este momento sería un error a mi parecer.

Es una de las historias a seguir de la temporada baja, y podría significar un dominó de pasadores en los próximos meses.

Dos joyas “disponibles”

Hoy por hoy, después de mariscal, la posición más importante es la de cazamariscales, y dos jugadores en la élite en esa posición podrían cambiar de casa muy pronto.

Myles Garrett ya lo dijo, con todas sus letras, que quiere irse de Cleveland para buscar anillos de campeón. La decisión, al final del día, le pertenece a los Cafés, pero podrían aprovechar para obtener mucho de algún contendiente que sienta que el jugador defensivo del año pasado es lo único que les falta… por ejemplo, los Bills, que son la opción más lógica, sumado a los Jefes, Águilas o Empacadores, por ejemplo.

Quien no ha dicho que se quiere ir pero sigue esperando contrato es Micah Parsons, el mejor jugador actualmente de los Vaqueros, quien busca un contrato altísimo que el tacaño de Jerry Jones probablemente no quiera pagar.

Hoy Dallas no tiene el talento suficiente para competir y su nuevo entrenador, Brian Schottenheimer, es una incógnita total, por lo que, de no firmar pronto, Parsons podría estar pidiendo un canje más temprano que tarde.

Juntos o nada

La temporada baja pasada mencionamos que era la última chance de Cincinnati de ganar con esta plantilla ya que iba a ser imposible pagarle a todos.

Pues Joe Burrow ya salió a decir (amenazar) que la directiva solo debe sacar la billetera y mantener a todos unidos. ¿Quiénes son todos? Aparte de Joe, que gana 55 milloncitos al año, son Tee Higgins, Jamar Chase y Trey Hendrickson quienes buscan un nuevo contrato, y ninguno será barato.

Es absurdo querer pagarle a todos, porque con todos ellos saludables y teniendo excelentes temporadas, los Bengalíes se quedaron sin “playoffs”.

Mucho por definir en las próximas semanas.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.