Repaso del Futbol europeoNos hemos fijado mucho en la Champions, pero es que las ligas y copas europeas también nos ofrecen mucha tela de donde cortar, en especial con la acción de media semana.

¿El partido del año?

¿Recuerdan cuando el Atleti era defensivo y aburrido, con toda la mística incluida del “Cholo” Simeone? Pues este año se lo tomaron a pecho y se han vuelto el equipo más entretenido del mundo. Más goles en minutos finales que nadie, varias goleadas en liga y Champions, y ahora la joya que nos regalaron ellos y el Barça en Montjuic.

Siempre decía que el mejor partido de Futbol que había visto era un 4-4 entre Liverpool y Chelsea en 2009 (hasta la final de Qatar), pero lo del martes pega en el poste. Del 2-0 al 2-4 al 4-4, un espectáculo de principio a fin que los dos equipos más espectaculares del mundo (no los mejores) nos ofrecieron en una semifinal de ida de Copa del Rey.

Julián Álvarez ha caído de pie con los Colchoneros, siendo ese tipo de delantero luchón que ha caracterizado a la era del “Cholo”, y se compagina perfecto con Griezmann para un ataque dinámico. ¿Qué le hace falta a la araña por ganar si ya tiene hasta el premio TVyNovelas antes de sus 25 años? Después de meditarlo, llegué a la conclusión de que le falta ganar algo… siendo el protagonista. Levantar algo con el Atlético tendría más valor que con el City, y lo haría siendo la figura principal.

No tengo idea de quién saldrá vencedor en la vuelta, pero le agradecemos a ambos que decidieron dejar sus defensas en el vestidor y darnos el mejor partido del año.

La Premier es roja

El único equipo con mínimas chances de meterle un susto al Liverpool esta temporada en liga es el Arsenal, mismos que han sido los más cercanos competidores del City en las últimas dos campañas. Sin embargo, los Reds no bajan el ritmo, y lo Gunners siguen siendo los Gunners. La increíble derrota en el Emirates ante el West Ham de Edson Álvarez fue seguida por el insípido empate sin goles ante el sorpresivo Nottingham Forest. Cinco puntos dejados ir en cuatro días, mientras Salah y el Liverpool siguen al más alto nivel, venciendo a dos rivales, en el papel, fuertes como el Manchester City y el Newcastle.

Hoy las preocupaciones en Anfield no son sobre la eventual segunda Premier de su historia, sino sobre el PSG, a quienes visitan la próxima semana. Una temporada donde son campeones de liga con tanta antelación pero son echados en la Champions a las primeras de cambio pese a liderar la tabla general sería una temporada agridulce.

Les podemos ir escribiendo su nombre en el trofeo, y así ellos pueden enfocarse en las copas.

La oportunidad Devil

El Manchester Utd. sigue siendo motivo de burla de vez en cuando, pero esta semana empieza lo que podría salvar la temporada. No me refiero a la Premier, la cual ya está perdidísima pese a su dramático triunfo sobre el poderoso Ipswich Town, sino a la Europa League.

Con todo y sus problemas lograron terminar en el “top 3”, y ahora viene la primera prueba de fuego ante la Real Sociedad. Amorim podría salvar su puesto si llegan lejos en Europa, ya que por lo hecho en liga no hay razón alguna.

Un poco sobre Boca

No hablamos mucho aquí sobre Futbol sudamericano porque el tiempo y el espacio no nos da, pero es que la eliminación de Boca Juniors ante el Alianza Lima (primera en su historia ante un equipo peruano) es noticia mundial.

¿Qué fue más ridículo? ¿Los fallos de Cavani, incluyendo uno a un metro del marco sin portero al minuto 97 que les hubiera dado el pase? ¿Las tácticas de Gago que nadie entendió? ¿Que Marchesín prefiriera no estar en los penales y pidiera su cambio? ¿Que decidieran patear segundos? ¿Que el estadio sigue sin terminarse?

Lejos están los gloriosos días de Bianchi y Riquelme, y este último es precisamente uno de los culpables de la crisis actual al fungir como presidente. No solo le falta juventud a los Xeneizes, sino un poco de corazón. ¿Se celebra por lo que hizo Gago en México? No diré que no.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.