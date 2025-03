Sobre México y la fecha FIFAGanó la selección mexicana, perdió Estados Unidos y en todo el mundo hay acción de selecciones.

El recuento

Es evidente decir que fue el mejor partido en la tercera era Aguirre, por lo que pedimos es que se siga este camino. El hombre de la noche fue, obviamente, Raúl Jiménez, quien está en su mejor momento a punto de cumplir sus 34 años.

Me da muchísimo gusto por alguien que no dejó de luchar, se quedó en la liga más difícil del mundo, tragó banca y aguantó mucha burla injusta de sus propios compatriotas por una terrible lesión de la cual no tuvo culpa. “Pero es que nunca ha metido gol en mundiales”, dicen algunos, sin notar que no ha sido titular una sola vez. ”Pero es que Santi es mejor”, dicen otros, y sí lo será sin duda alguna, pero en esa posición los “primes” llegan más tarde en su carrera, por lo que a Giménez le sirve muchísimo aprender de Jiménez. Algunos dirán que el experimento de dos delanteros no funcionó porque solo uno de ellos metió goles, pero yo creo que se complementaron perfectamente y que el “Vasco” debería seguirlo intentando.

Raúl está en medio de un temporada con el humilde Fulham, y ayer jugó increíble más allá de sus dos golazos, ya sea reteniendo el balón, asociándose con los demás o hasta con pases de taquito.

A su vez, qué buenos partidos de Lira, Edson, Johan y Charly, deteniendo casi todo ataque canadiense y controlando ese medio campo.

Optimismo

Saben que la Concacaf Nations League me parece una estupidez y no debería existir. Al mismo tiempo, estoy muy emocionado porque por fin podríamos ganarla este domingo, y estoy muy confiado en que así será.

El partido de ayer marca el mayor optimismo en esta selección desde la final de la Copa Oro 2023, si no es que antes, dando un partido redondo ante un rival difícil y con grandes chances de finalmente alzar este trofeo. Claro, mucho tiene que ver que el rival será Panamá, a quienes traemos de hijos, y no EUA, quien nos trae de hijos, pero creo aun así que ganaríamos el domingo sin importar el rival.

Espero que Aguirre no le mueva mucho a este equipo que así funcionó, y que la gente pueda valorar esta alegría (sin exagerar) que tendremos mañana… o bien no rasgarnos las vestiduras en caso de perder.

¿Su generación dorada?

Segunda eliminación desastrosa consecutiva para los gringos. Dieron pena en la Copa América, y ahora son echados por Panamá en el 95 ante un So-Fi Stadium casi vacío pese a tener casi 90 % de sus jugadores en ligas europeas.

Sí, hoy tienen más talento que nunca, pero los resultados en la cancha aún no se reflejan así. Pochettino tampoco ha sido la diferencia, y los que pensaban que el Team USA iba a ser uno de los candidatos en su mundial… estarán decepcionados.

Repaso europeo y sudamericano

En cuanto a la UEFA Nations League (la original), ahora decidieron expandirla poniendo cuartos de final y a ida y vuelta, pero eso nos trajo preciosos partidos el jueves.

España parece imbatible, ya que fue superada ampliamente por Holanda, iban abajo hasta el final y encontraron la forma de mantener su racha invicta de 15 partidos, 20 sin contar amistosos. Los fans holandeses, por cierto, hicieron un tifo del golazo de Van Persie en Brasil 2014 en aquella goleada de 5-1… ¿no creen que mañana, en la vuelta, los españoles podrían mostrar otro momento mundialista más importante a los anaranjados?

Francia ni metió las manos ante Croacia, cayendo 2-0 con todo y penal fallado por Kramaric, y Mbappé volvió a Les Bleus tras su mini berrinche del año pasado pero para hacer absolutamente nada. Portugal también dio pena en Copenhague, y ni Ronaldo ni nadie pudo evitar el triunfo de Dinamarca.

Por último, en la Conmebol, mientras uno se cae otro se levanta. Brasil, con gran partido de Vinicius y Raphinha, le propinó su tercera derrota seguida a Colombia, que pasó de estar a nada de ser líder al sexto lugar, mientras Paraguay liga siete sin perder y cortará su sequía mundialista.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.