¡México campeón!La selección mexicana es campeona de Nations League por primera vez en su historia. ¿Qué conclusiones nos deja este torneo?

Redención

Ya habíamos elogiado a Raúl la semana pasada, pero nuevamente ganó el partido él solo y ahora es el tercer máximo anotador en la historia del Tri. A sus casi 34 años ha encontrado un segundo aire, y lástima que todavía falta más de un año para el mundial porque a este nivel le da otra dimensión a la selección.

Hizo de todo entre las semis y la final, anotando el 100 % de los goles mexicanos y definiendo este encuentro a través de su especialidad, el cobro penal, en el cual sigue siendo uno de los mejores del mundo.

Da muchísimo gusto, en especial por todos aquellos que le tiraron sin discriminación ni tantita empatía, y se consagra como el mejor jugador mexicano del momento.

¿De qué nos sirve?

Este tipo de torneos, ya lo he dicho en otras ocasiones, son de “trampa”, ya que tienes poco que ganar y mucho que perder. Una derrota en Nations League comenzó la debacle del “Tata” y literalmente le costó el puesto a Cocca, por lo que solo es de poca importancia si se gana.

No se desprecia, en absoluto, pero es de menor valor que una Copa Oro, y eso que tampoco celebramos mucho cuando nos toca ganarla. Se celebra que se acaba la “malaria” de las primeras tres ediciones, que fuimos superiores tanto a Canadá como a Panamá, dos selecciones competitivas pero muy diferentes en estilo, y que parece haber un momento de calma… que durará hasta la Copa Oro del verano, donde todo esto podría olvidarse muy pronto.

Por ahora se nota la experiencia de Aguirre y también la mano de Rafa Márquez, complementándose muy bien con este grupo que todavía te genera muchas dudas. Claro, ganamos con un penal que raya en lo inverosímil, pero México fue superior y merecía totalmente este triunfo.

Lo mejor y lo peor

Fuera del ya mencionado Raúl Jiménez, hay que destacar algunos nombres. “Piojo” Alvarado ha tomado la delantera en esa extrema derecha, poniendo un excelente pase que, con ayuda del portero, terminó en el 1-0. Edson Álvarez también estuvo más serio y centrado en su papel de capitán, incluso yéndose al frente más de lo necesario. La dupla Montes-Vásquez sigue estando estable en la central, mientras me gustó en general lo que vi entre ambos partidos de Lira, Gallardo, Huerta y Chávez.

Ah, y lo mejor de todo fue dejar atrás ese esperpento de uniforme por el elegantísimo nuevo jersey negro con dorado. ¿Es perfecto? Todavía no, pero está cerca.

Del otro lado hay dos nombres que resaltan. Uno, el de Santiago Giménez, por su sequía goleadora que se incrementa y en la sombra de Raúl, a mi parecer no dio malas actuaciones y se complementó bien en esa doble delantera, pero los minutos se acumulan y no le ayudan nada (aunque no le hagan caso al “alemán” del #DatoSalazar, quien claramente dio un dato erróneo con total mala leche).

El otro es el de Malagón, al cual todavía no le pegan demasiado pero dio un partido horrible el domingo. Demasiado nervioso, regaló la salida en lo que terminó en el gol panameño y nunca salió, lo cual es lo que siempre le reclaman a Ochoa. No fue tan necesitado y, afortunadamente, como ganamos nadie se acordará, pero una leyenda como Thierry Henry fue el primero en darse cuenta y, revisándolo a fondo, Tití tuvo toda la razón. Pero, ¿qué fue lo peor? Que no se lo ganamos a los gringos.

Cada vez peor

Un tercer lugar de Nations League y cinco pesos valen cinco pesos, pero Estados Unidos ni eso pudo conseguir. Pochettino tiene mucho trabajo por delante con una selección que va de fracaso en fracaso, y hoy ya no hay ningún elemento para decir que son el gigante del área. ¿Último campeón de Copa Oro? México. ¿Nations League? México. ¿Último partido entre ambos? Para México. ¿Concachampions? Equipo mexicano.

Disfrutemos estos triunfos que, aunque al final no importen tanto, no vienen tan seguido. Mañana toca hablar de UEFA y Conmebol para cerrar la fecha FIFA.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.