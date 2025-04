Listos los primeros semifinalistas de Champions LeagueLos dos primeros invitados a las semis de Champions hicieron mayor drama del necesario, pero se agradece a los dos que se quedaron en el camino por caer con la frente en alto.

Perdió el Futbol

No tengo nada en particular contra Luis Enrique, quien me parece un excelente entrenador, ni contra cracks mundiales como Kvaratskhelia, Donnarumma o Hakimi. Pero es que toda persona de bien quería ver al Aston Villa completar la hazaña. A los 27 minutos de este partido el global iba 1-5 a favor de los Parisinos y ya parecía que el resto sería puro trámite. Tres goles después, y los de Birmingham estaban a media hora y un gol de empatar la serie, dándole un recuerdo agridulce a Unai Emery, quien dejó escapar una ventaja de cuatro goles cuando era DT del PSG ante el Barça de Luis Enrique allá en el 2017, y hoy buscaba emular esa voltereta ante su antiguo equipo.

Con algunos jugadores desechados de otros equipos como Rashford (quien hizo la jugada de su vida en el tercer gol), Tielemans o Lucas Digne, el Villa tuvo más de una chance para el 5-5 global, incluyendo el atajadón en la línea de Gigi, un cabezazo fantasma de Konsa frente al arco y una tapada en la línea de Nuno en el último minuto agregado. Un equipo representa el Futbol moderno, los petrodólares y lo artificial, mientras el otro es uno de los más viejos e históricos del Futbol inglés. Por ello, por Emery y por ver historia nos hubiera encantado a muchos ver al Villa completar la voltereta, pero no pudo ser.

Ahora, ya en semis, por supuesto que el París SG sigue siendo un candidatazo, ya que esta es apenas la primera vez que reciben tres goles en toda la temporada de Champions, ya pueden concentrarse al cien por ciento en la Orejona tras asegurar la Ligue One con tatos meses de anticipación, y han sobrevivido dos series brutales ante equipos ingleses y eso solo los hace más fuertes. ¿Habrá una tercera, ahora ante Arsenal?

Eso sí, hasta el día de hoy, de los dos equipos el único que sabe cuánto pesa la Champions es el Aston Villa, y esperemos siga así.

Noche agridulce

Aquí había dicho con toda seguridad que los Culés ya podían estar pensando en la siguiente ronda. Y pues sí, regresaron a semis por primera vez desde 2019, aquella ocasión que no quisieran necesariamente recordar los Blaugranas, pero lo hicieron jugando su peor partido de la temporada y dejando vivir a un Borussia Dortmund que no metió ni las manos en la ida.

Un 3-1 en el Signal Iduna Park, con gol (bien) anulado para los de Amarillo y Negro, además de que el único gol Culé fue un regalito de Bensebaini en propia puerta, y vimos a varios fans del Barça sufrir más que disfrutar este boleto a semifinales. De aquel equipo que goleó 4-0 seis días antes no se vio nada, y si el partido hubiera tenido otros 10 minutos tal vez otra historia sería. Guirassy hizo “hat-trick” y hasta superó a Raphinha para adjudicarse el liderato de goleo, y por lo menos el BVB murió de algo ante sus fans, mientras al Barcelona le llegaron recuerdos innombrables de aquellas ventajas desperdiciadas.

Les aseguro que ningún fan de los Catalanes hoy tiene mayor confianza en su equipo que ayer antes del partido, y creo que tanto Inter como Bayern representarán, por mucho, el mayor reto que han tenido en todo el año.

Por un lado están a unos cuantos partidos del triplete: instalados en la final de Copa del Rey ante un Real Madrid que han dominado esta campaña; con cuatro puntos de ventaja en La Liga; y a dos partidos de volver a una final de Champions 10 años después. Por otro lado, noches así pueden dejarlos sin nada de nada: con tanta apatía y disfunción no ganarán algo. ¿Felicidades?

Otro día de drama

Ya no podremos comentar mañana las otras dos series que se definen hoy, solo pedimos que Bayern pueda meterle un susto al Inter en el Giuseppe Meazza y que haya algo de emoción en el Bernabéu. De cualquier forma, las semis serán espectaculares.

¡Disfruten su Semana Santa y hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.