Previa del Draft de la NFLHoy es el día más importante de toda la temporada baja para la mejor liga del mundo. Comienza el Draft desde Green Bay, y hay mucho por comentar sobre lo que esperamos esta noche.

Los primeros dos, casi un hecho

Si bien no es tan obvio como lo fueron en años recientes los Caleb, Trevor o Burrow, es muy probable que la selección número 1 global sea el mariscal franquicia que tanto busca ese equipo. En ese caso, los Titanes tomarán al mejor mariscal, y ese es Cam Ward de la Universidad de Miami. Tiene el físico de Cam Newton y el temple de Burrow, pero salvar a Tennessee será una tarea muy larga.

Sin embargo, el “pick” número 1 no siempre es el mejor jugado, y en este caso ese es muy probable el número 2: Travis Hunter. Es un unicornio, el Shohei Ohtani (o Jorge Campos, pa’ la banda) de la NFL; alguien que puede jugar dos posiciones al mismo tiempo al más alto nivel. Hunter es al mismo tiempo el mejor receptor y el mejor esquinero de este Draft, y ya declaró que no jugará a menos que le permitan ser ambos.

Cleveland todavía tendrá muchas dudas en la posición de mariscal, pero tomar al talento más grande es la mejor opción. Hasta ahora, todo es predecible.

Comienza el Draft

La primera gran duda de la noche es qué harán los Gigantes con el “pick” número 3. ¿Toman al mejor disponible, en este caso el ala defensiva Abdul Carter, pese a que esa ya es su fortaleza? ¿Se van por un mariscal franquicia pese a ya haber firmado a Russell Wilson y Jameis Winston? ¿Intentarán canjear y bajar en el orden?

Lo que hagan o dejen de hacer va a afectar directamente a muchos otros equipos, como a los Patriotas en el número 4, por ejemplo. Si Carter no va a la gran manzana, seguramente terminará en Foxboro. De no ser así, ¿elegirán a algún liniero para proteger a Drake Maye, como Will Campbell, o se irán por algún arma para su paupérrima ofensiva? ¿Algún equipo como Dallas o Chicago subirá para tomar a Ashton Jeanty? Eso nos lleva a la siguiente pregunta…

¿Quién se lleva a Jeanty?

El mejor corredor de este año es el proveniente de Boise State, el más cercano a Saquon Barkley en muchos años. Se ha rumorado que lo quieren los Patriotas, Jaguares, Osos o Vaqueros, pero el que veo más probable es a los Raiders con el “pick” 6. Recordemos que llegó Pete Carroll pero quien no estará mucho tiempo, así que querrán ganar pronto.

En Las Vegas pasaron de tener uno de los peores mariscales y entrenadores a tener a una dupla dentro del Top 12 de la liga, y si tuvieron el peor juego terrestre el año pasado también querrán mejorar ello. Carroll, Geno y Jeanty harían a los Raiders un equipo peligroso para postemporada.

“Picks” cruciales

Podríamos analizar a fondo cada selección dentro del Top 15, ya que son equipos que un jugador les puede significar un futuro diferente. ¿San Francisco piensa que todavía puede ser contendiente, o prefieren reconstruir? ¿Chicago le dará más armas a Caleb o se irá por su historia, del lado defensivo? ¿Nueva Orleáns tomará por fin a un mariscal franquicia o seguirá confiando en Carr? ¿Alguien se aventará por otro mariscal en la primera ronda, como Jaxson Dart o Jalen Milroe?

Algunos son un poco más evidentes, como jugadores defensivos para Jacksonville o Carolina (como Mason Graham o Jalon Walker), pero otros, como Jets o Delfines, son una incógnita total.

La pregunta del millón

Pero la mayor cuestión de la noche es dónde aterrizará Shedeur Sanders. El hijo de Deion, antigua super estrella de la liga y actual entrenador en jefe de los Buffalos de Colorado, es de los mariscales más difíciles de predecir. ¿Qué tanto de su éxito podrá replicar ahora sin su padre? ¿Si los Gigantes no lo toman, hasta dónde caerá? ¿Al número 9 a Nueva Orleáns? ¿Al 21 en Pittsburgh? ¿O a la noche de viernes, es decir, a la segunda ronda?

Lo que creo que pasará es que, puesto que Rodgers sigue sin decidirse, los Acereros tomarán a su nuevo mariscal franquicia, lo cual aplaudiría. Esa será, ustedes verán, la historia principal al día siguiente.

¡Hasta la próxima!

