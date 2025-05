El estado de la NFL post-DraftOficialmente terminó el Draft y los equipos están casi listos para el inicio de la temporada… pero todavía hay muchas preguntas por responder.

La telenovela Sanders

Me sorprendió mucho que Shedeur Sanders, el mariscal de los Buffalos de Colorado, no fuera elegido en la primera ronda. ¿Cómo les explico qué tanto me extrañó ver que fue seleccionado hasta la quinta? ¿Cómo pasa un jugador del posible top tres al “pick” número 144?

Es algo que, genuinamente, nunca antes se había visto. Lo peor fue que llegó a un equipo con tres deficiencias visibles: primero, que Cleveland pudo haberlo tomado con el “pick” 2, o el 5, o el 33, 36, 67, 94 o 126… es decir, tantas veces pudieron elegirlo y decidieron pasarlo por alto siete veces, incluso tomando a otro mariscal antes que a él (Dillon Gabriel). Además, también pudieron haber tomado a su dupla ideal en Travis Hunter, pero los Cafés canjearon con Jacksonville porque no creían tanto en él.

En segundo lugar, ahora llega a un cuarto de mariscales donde deberá luchar por la titularidad con otros cuatro pasadores: Joe Flacco (quien lleva la delantera por experiencia), Kenny Pickett, Deshaun Watson (el supuesto titular pero quien está lesionado y ha sido un desastre) y los dos novatos. Batallará muchísimo en lograr jugar… si es que puede.

Por último, el historial de esta franquicia es literalmente el peor de todos, sin tener uno solo constante en décadas. Desde que volvieron a existir en 1999, los Cafés han tenido 40 pasadores titulares, por mucho la mayor cantidad en la NFL. Es decir, todo está en contra de un Shedeur que tuvo la caída más drástica en un Draft que hayamos visto.

Para acabarla de amolar, sufrió también una llamada de broma de alguien que pretendió draftearlo, y resulta que fue el hijo de un entrenador de Atlanta, la misma franquicia que drafteó a su padre, Deion. Tiene el talento para sobreponerse, pero este inicio de su carrera profesional no ha podido ser peor.

¿Y el mariscal, apá?

Otro de los equipos que decidió ignorar a Sanders fue Pittsburgh, quienes podrían haberlo elegido como su futuro en varias ocasiones. Pero no, al mariscal que tomaron fue a Will Howard en la sexta ronda, el mismo que llevó a Ohio State al campeonato nacional pero quien no estaba entre los mejores cinco prospectos. Es decir, el plan de los Acereros es, al parecer, seguir esperando y rogando a que Aaron Rodgers se decida jugar.

La cuestión es que a ninguna de las dos partes les beneficia este eventual trato. Si fueras “A-Rod”, ¿qué te hace pensar que una franquicia que no ha ganado un partido de postemporada en ocho años y quien tiene una anémica ofensiva te hará volver a un Super Bowl? Y peor, si eres Tomlin y compañía, ¿como por qué un Rodgers en plena decadencia a sus 41 años sí llegaría a un Super Bowl cuando no pudo hacerlo en los últimos 14 años aun cuando ganaba MVP y tenía todo el arsenal ofensivo que quería?

Este trato es lo único que les queda a ambos, pero claramente será insuficiente. En el mejor de los escenarios, Rodgers juega decentemente, gana 10 partidos y pierde a la primera en postemporada como él y este equipo está acostumbrado.

En el peor, se mantienen en la mediocridad otro año y nuevamente no pueden elegir a su mariscal del futuro, o incluso le quita la oportunidad a Will Howard de poder demostrar lo que puede hacer. Pittsburgh, ¿qué estás haciendo?

Lo que sigue

Tendremos un par de meses antes del retorno a los entrenamientos, aunque en mayo sabremos el nuevo calendario. Algunas peleas de mariscales estarán abiertas como en Nueva York, Indianápolis, Nueva Orleáns o en los dos conjuntos ya mencionados.

Falta ver qué pasará con Brock Purdy o con Micah Parsons, quienes siguen esperando contratos romperrécords que tal vez no se merezcan.

Por ahora dejaremos descansar a la NFL, y el sábado volveremos con el análisis de la Champions League y el nuevo equipo más grande de Gran Bretaña.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.