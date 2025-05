¡Habemus final!Humo blanco salió del Parque de los Príncipes, y será una gran final de la Champions entre italianos y franceses por primera vez desde 1993.

El efecto Luis Enrique

Ya sé que muchos se encofrarán en Mbappé, y en cómo este PSG puede ganar la UCL en el primer año desde que se fue. O en cómo Neymar no pudo, en seis años, o Messi, en dos, levantar la primera Orejona para el club Parisino.

Pero esto va más allá de que sean un mejor equipo sin ellos tres. Evidentemente tienen menos talento, pero no por ello no son un equipazo, y todo eso comienza desde la dirección técnica.

Luis Enrique es un pedazo de entrenador, comenzando por el triplete con el Barça hace 10 años hasta sentar las bases de la España campeona de Euro y Nations League (sí, él no lo pudo conseguir pero fue semifinalista y subcampeón, respectivamente, justo antes). Lo que le faltó al PSG de la MNM que duró apenas dos años, además de no toparse al Real Madrid o al Bayern en octavos, fue un técnico serio como Pochettino y Galtier no lo fueron.

Mucho tiene que ver el fichaje “random” de Kvaratskhelia, quien pudo haber elegido a quien quisiera y escogió dejar Nápoles por la ciudad del amor y se ha convertido en la pieza clave de esta escuadra, así como el altísimo nivel de jugadores como Dembelé, Donnarumma, Hakimi, Barcola o Fabián Ruiz, todos en el mejor momento de sus carreras.

Este París bien pudiera ser campeón de la Premier League, eliminando a Liverpool, Aston Villa y Arsenal en rondas consecutivas, pero hoy tienen la chance de conseguir lo que Nasser Al-Khelaifi, el jeque catarí y dueño del equipo, ha buscado desde que compraron el mismo hace 14 años: levantar una Champions.

El Futbol moderno

Sigo negándome a creer que un proyecto petrolero pueda tener este tipo de éxito, pero ya lo vivimos hace un par de años con el City y en su momento con Chelsea. El PSG representa todo lo artificial del Futbol moderno, ese en el que todo se puede comprar a billetazos menos la Champions… o eso pensábamos.

Es rarísimo pensar que el equipo donde pasaron Ronaldinho, Beckham, Zlatan, Cavani, Di María, Neymar, Messi y Mbappé hoy está muy cerca de ganar la Champions con un georgiano como principal figura, pero nadie puede negar que han estado muy cerca y que esto era cuestión de tiempo. Es mejor no resistirse al Futbol moderno, o nos quedamos atrás.

El ya merito

El otro día hablábamos de cómo la disputa por el club más grande de Inglaterra era entre Liverpool y Manchester United. Para mí, claramente, el tercer club más grande de esa isla es, sin duda, Arsenal. Sin embargo, aunque parezca increíble tienen cero títulos europeos en su historia, cosa que otros equipos británicos como Chelsea, City, Aston Villa, Nott. Forest, Celtic, West Ham, Ipswich Town y hasta su acérrimo rival, Tottenham, han levantado una Champions, Europa League o Conference, mientras los Gunners siguen en ceros.

En la Premier llevan tres años seguidos como subcampeones, llegando ya a 21 años desde su última liga, aquella memorable de los invencibles del 2004, mientras en la UCL siguen quedándose en la orilla, tal como en la final del 2006 o las semis de 2009 o las de este año.

Lo más extraño es que superaron al gigante de la competencia, Real Madrid, por global de 5-1 y ganando ambos encuentros, todo para terminar perdiendo en el Emirates y en el Parc des Princes con global de 1-3 (y eso que Vitinho falló un penal).

Mikel Arteta, discípulo de Guardiola y admirador de Luis Enrique, ha regresado a este equipo al protagonismo, recordando que estuvieron estuvieron seis años sin siquiera jugar la Champions, pero no puedo asegurar que eventualmente llegarán los títulos.

Un vistazo a la final

Contra todo pronóstico la Orejona se la disputarán Inter y PSG en Múnich este 31 de mayo. Una gran final parejísima, con tantas historias que contar y tanto más en juego. Aquí la analizaremos, pero de mientras falta definir todas las ligas y copas en Europa.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.