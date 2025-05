Repaso del Futbol europeo del fin de semanaMientras en España ya casi tenemos campeón, en Italia todo se intensifica.

Dominio absoluto

Cuando añades el nombrado mejor jugador del mundo al club que acaba de ganar Champions y liga, todos esperan que el dominio sea aún mayor. Quién hubiera dicho el verano pasado que, de cuatro veces que se enfrentarían Madridistas y Blaugranas esta campaña, no solo ganarían todas las veces los catalanes, sino que harían 16 goles.

El dominio Culé fue total desde el primer hasta el último encuentro, quedándose además con los tres trofeos que disputaron directamente: Liga, Copa del Rey y Supercopa, dejando a los Blancos como subcampeones en los tres.

En la misma semana el Barça se repuso de un 0-2 abajo para irlo ganando 3-2, solo que en el Giuseppe Meazza les faltó aguantar el marcador tres minutos más. Eso habla de un equipo que es sumamente ofensivo, que tiene capacidad de generar mucho peligro pero sobretodo de no caerse mentalmente ante una desventaja. Habla también, por supuesto, de las fragilidades defensivas, recibiendo siete goles en cuatro días y 19 en sus últimos ocho encuentros.

Insisto con los fans Culés que esta temporada es muy positiva: ganar tres títulos, pasándole por encima a su máximo rival en el primer año de un nuevo proyecto no es nada malo. Claro, también el Madrid tiene razones para sonreír…

Nueva era

La mejor noticia para el Real Madrid es que la temporada ya va a terminar. Oficialmente Ancelotti se va a Brasil, lo cual es literal lo mejor para todas las partes, porque su ciclo terminó ya en la capital ibérica y a la Verdeamarelha le urgían buenas nuevas. Es casi un hecho que será Xabi Alonso quien lo supla, y ya llegará su momento de analizarlo, pero no es el único cambio importante.

Jugadores como Lucas Vázquez, Alaba y hasta Rodrygo ya han cumplido su ciclo y pueden servir como moneda de cambio, mientras TAA, Huijsen o incluso Kevin De Bruyne podrían llegar.

Fue un mal año del Madrid, sí, en el que igual pudieron levantar la Supercopa europea y la Intercontinental, pero no significa que sus títulos dejen de llegar, empezando tal vez con el Mundial de Clubes ya con nuevo entrenador.

Polémica barata

Si hay dos equipos en el mundo que no pueden quejarse del arbitraje son Barcelona y Real Madrid. Es ridículo que ambos salieron del partido quejándose de lo mismo, llevando al extremo esa tendencia reciente de culpar al árbitro en cada partido como si hubiera una campaña en contra de los dos clubes más poderosos del mundo.

El Clásico nos dejó muchas jugadas polémicas, pero no afectó más a uno que a otro conjunto. Penal para el Real Madrid, bien cobrado; el segundo, bien anulado; mano en el segundo gol del Barça, sí, pero también hubo una del Madrid en el área que no se cobró; el quinto gol de los Culés, bien anulado y que al final no importó.

Fue un partido con tanta acción y drama que era evidente que habría jugadas así, pero me parece ridículo que justo estos dos cuadros, los más beneficiados históricamente, son los que más lloran.

Nada para nadie

De los cuatro equipos que dijimos aquí que estaban casi empatados buscando el último boleto a la Champions de la Serie A, ninguno ganó el fin de semana. La Juve tenía el triunfo en la bolsa sobre la Lazio que hubiera sido crucial, pero lo dejó ir al minuto 96. El Bolonia se dejó remontar por el Milán gracias al doblete de Santi, mientras la Roma cayó ante un Atalanta que ya amarró el tercer lugar. Dos jornadas y son cuatro puntos los que separan a estos cuatro conjuntos más un Milán que sigue con ligeras esperanzas.

Además, Napoli desperdició una chance dorada de seguir tres puntos arriba gracias al agónico gol de Johan Vásquez, y ahora solo un punto los separa del Inter en la búsqueda del Scudetto. El título y casi todos los boletos europeos están en juego en estas dos últimas fechas, además de la Coppa Italia que se define hoy entre Milán y Bolonia. ¡Qué locura!

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.