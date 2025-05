Los 10 duelos a seguir en la temporada de NFLComo ninguna otra liga del mundo, la NFL hace un show completo solo para anunciar su calendario.

Las particularidades

Si bien la Ciudad de México todavía no es sede (esperando que para el 2026 regresen), este año es en el que la NFL jugará más partidos internacionales que nunca. Además de los típicos en Londres, o los que se han agregado en Dublín, Múnich o Sao Paulo; este 2025 se agrega un destino más: el Santiago Bernabéu de Madrid siendo sede del Delfines-Comandantes.

Por el otro lado, el partido inaugural será un duelo divisional por primera vez en seis años. Los Vaqueros tendrán que ver cómo Filadelfia devela su banner de campeones en primera fila. Si bien es un duelo estelar, por poquito no entra en nuestra lista… (Los visitantes se mencionan primero).

10. Águilas-Bills, S17

Este es el último año de Highmark Stadium, la casa de los Bills por más de 50 años. El último partido de temporada regular será ante los Jets en la Semana 18, pero una antes recibirán al campeón en un duelazo que bien podría ser un preámbulo del Super Bowl.

9. Empacadores-Vaqueros, S5 (SNF)

Aún está muy fresca la paliza que Jordan Love y compañía le propinaron a Dallas en su más reciente partido de postemporada. Ambos quedaron a deber el año pasado, y muy pronto en el año se dará este clásico en horario estelar y en el mismo estadio.

8. Vikingos-Halcones Marinos, S13

Me encantan las historias de revancha como esta. Sam Darnold hizo su mejor campaña, por mucho, en el 2024, llevando a Minnesota a postemporada pero quedándose corto a la mera hora.

Pese a ello, en Minneapolis decidieron dejarlo ir gratis y darle la chance a su mariscal “novato”, JJ McCarthy, quien se pasó todo el año lesionado y aprendiendo de Sam. Pues algo tendrá que ceder en Seattle. ¿Se equivocaron al dejar ir a Darnold, o se impondrán con su pasador más joven y talentoso?

7. Leones-Jefes, S6 (SNF)

Debemos poner un límite a los partidos de Kansas City, pero uno de los que debe estar sí o sí es esta “revancha” de aquel duelo inaugural de la temporada 2023 cuando Detroit se metió a Arrowhead y salió victorioso.

¿Sabían que el único mariscal que ha enfrentado más de una vez a Mahomes y sigue invicto se llama Jared Goff? Esta es una rara chance de revancha para el número 15 y su equipo, recibiendo a un peso pesado de la NFC en horario estelar.

6. Vaqueros-Comandantes, S17 (Navidad)

La NFL le arrebató sin piedad este día a la NBA, poniendo tres partidos el mismo día que nos visita Santa Claus y dejando en el piso a su contraparte en cuanto a “rating”.

Ese día también hay Leones-Vikingos y Broncos-Jefes, pero el mejor partido es un clásico de la NFC Este. Dallas y Washington se estarán disputando un lugar en el comodín en la penúltima semana, y este duelo tendrá sabor a “playoffs”.

5. Bills-Jefes, S9

El punto medio de la campaña será este duelo, otra chance de revancha más para Josh Allen ante el equipo que lo ha eliminado en cuatro de las últimas cinco postemporadas. Sabor a venganza se queda corto.

4. Cuervos-Bengalíes, S15

Tengo muy claro que Cincy será mucho mejor este año y que peleará por la división ante Baltimore. Estos dos equipos se enfrentan un par de semanas antes, pero este duelo en la recta final podría definir al campeón de la AFC Norte.

3. Empacadores-Acereros, S8 (SNF)

Lo único que impide a este partido estar al tope es que no es en Green Bay, y que hasta ahora no se ha confirmado la llegada de Rodgers a Pittsburgh. Pero tiene toda la pinta de ser uno de los partidos más vistos en mucho tiempo: la ex tóxica (A-Rod) ante alguien que ya lo superó.

2. Águilas-Jefes, S2

Apenas en la segunda semana tendremos revancha del Super Bowl, con Kansas City debutando como local ante el equipo que los humilló 40-6 en febrero e impidió su tricampeonato.

1. Jefes-Vaqueros, S13 (Thanksgiving)

Sin embargo, es Dallas recibiendo a Mahomes en Día de Acción de Gracias el partido más esperado, en un posible duelo por ser “el equipo de América”. ¿Alguien duda de que romperá récords de audiencia?

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.