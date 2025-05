¡Temporada salvada!La primera final europea de esta trilogía se la llevó Tottenham, y nos dejó mucho por comentar.

Triste realidad

Otra historia hubiera sido de ganar ayer, pero esta ya es oficialmente una de las peores temporadas en la historia del Manchester United. Lugar 16 en la tabla, 39 puntos a falta de un partido, la cual sería la cantidad más baja desde 1974 cuando descendieron (y eso que entonces los triunfos valían dos puntos). Eliminados en penales de la FA Cup por Fulham, y por el mismo equipo en Carabao y Europa League. Tottenham es, de hecho, el primer equipo en más de 40 años que vence cuatro veces al United en la misma temporada. Ah, y para acabarla de amolar, Liverpool ganó su título 20 y los empató en cantidad de ligas.

Pero esto no es más que la realidad de este equipo desde que se fue Sir Alex Ferguson en 2013. Claro, este año es peor, pero lo normal es que no compitan por nada y hagan el ridículo, como ahora.

Ayer en San Mamés la suerte no estuvo de su lado. Falló Bruno una sola frente al marco, van de Ven salvó una de chilena en la línea, y el único gol del partido fue sumamente fortuito. Aun así, yo aquí dije ayer que esperaba que los Spurs fueran campeones, y así fue, más por mi falta de fe en los Red Devils que por otra cosa.

Otro ridículo más del Manchester United.

Fin de la sequía

Quién diría que el lugar 17 de una liga se coronaría en el segundo torneo más prestigioso de Europa. Es algo que nunca se ha visto ni volveremos a ver. Tottenham no solo rompió su racha de 41 años sin título internacional, sino que desde enero de 2008 no ganaban ni la copa solteros contra casados.

Mucho se habla de Kane, pero el pobre Heung-Min Son no tenía un solo título a nivel de clubes en 15 años de carrera, y es la mejor historia que nos dejó Bilbao. ¡Felicidades, Spurs!

El futuro Culé

Ya comentamos la semana pasada todos los cambios que le esperan al Real Madrid, comenzando por el banquillo. En contraparte, los Blaugranas no necesitan más que seguir el camino tomado en el primer año de Hansi Flick y reforzar pocas, pero puntuales, posiciones.

Oficialmente son campeones de España, tanto de La Liga como de Copa del Rey, y siempre insistiré que se trata de una temporada muy positiva más allá de lo que pasó en el Giuseppe Meazza. ¿Qué sigue? ¿Qué tan cerca están de su objetivo final: la Champions?

Realmente no muy lejos. La buena es que no hay, en este momento, un equipo dominador de Europa, sino que son varios candidatos que no lucen imbatibles. Hace un par de años era Real Madrid, Man City y ya, y a inicios de esta campaña era Liverpool quien se veía mejor que nadie, pero este año reinó la paridad.

Claro que el Madrid mejorará con Xabi Alonso, un par de refuerzos y recuperando lesionados, además de que creo que equipos como Chelsea o Napoli entrarán a escena la próxima temporada. Sin embargo, lo más importante en Catalunya es sacudirse los fantasmas de eliminaciones pasadas, así como atender sus puntos débiles.

Todo empieza en el arco. Apenas regresó Marc-André ter Stegen, aunque luce lejos de su mejor nivel y Flick no confía en él. ¿Le das otra oportunidad? ¿Te la sigues jugando con Szczesny? ¿Vas por alguien más en el mercado… como “Dibu” Martínez?

Otra posición a reforzar es la lateral. Por izquierda, hay rumores de que se mantendrán con Baldé y Gerard Martín, lo cual yo creo que sería un error. Por derecha, Koundé se sacrificaría ahí, aunque me gusta más de central. Se habla de Grimaldo o Jeremie Frimpong, ambos del Leverkusen, pero lo más probable es que se la jueguen tal y como están.

Por último, hay que reforzar el ataque, en especial por la edad de Lewandowski y la falta de opciones más allá de Raphinha y Yamal. ¿Rafael Leao? ¿Luis Díaz? ¿Nico Williams, ahora sí? ¿Jonathan David? ¿O abrirán la cartera e irán tras Gyokeres o Julián Álvarez? Creo que con un par de refuerzos, resolver el tema de la portería y dejar ir a pocas piezas, este Barcelona volverá a pelear por todo el próximo año.

