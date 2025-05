Termina la temporada 2024-25Las ligas han llegado a su fin y nos dejaron mucho por analizar.

Últimos boletos, agotados

Con el cierre de las ligas, pese a que los campeones ya estaban definidos (el último fue Napoli, el viernes), todavía quedaba por saber quiénes irían a Europa y quiénes descenderían. En Italia, con todo y voltereta, la Juve apenas pudo vencer al descendido Venezia, y con ello se quedó con el último pase a la UCL, lo cual era crucial para su reestructuración, mandando a la Roma a la Europa League, ahora supuestamente bajo el mando de Jürgen Klopp.

La Premier tendrá el próximo año nada más que seis equipos en Champions, algo nunca antes visto. Serán Liverpool, Arsenal, los que se metieron en la última jornada (City, Chelsea y Newcastle), así como el lugar 17, Tottenham, tras haber conseguido la Europa League. De hecho, los Spurs son el primer equipo que pierde 22 de 38 partidos en la liga inglesa y no desciende, y en vez de ellos son campeones europeos y jugarán el torneo más prestigioso. Irónico es poco. En España se metieron, además del “big 3”, Athletic de Bilbao y Villarreal, y habrá cinco equipos de La Liga en la UCL.

El peor año posible

Qué desastre de año para el Manchester United. No solo tuvieron la menor cantidad de puntos y triunfos en más de 50 años, sino que vieron cómo sus ex jugadores se convirtieron en estrellas en otros lados. McTominay, MVP de la Serie A; Antony, figura del Betis que hoy busca la Conference League; De Gea, estrella de la Fiore.

Ya no es coincidencia que figuras mundiales se apagan apenas llegan a Old Trafford, mientras los que no brillan ahí sí lo hacen cuando se van. Garnacho, por ejemplo, muy seguramente no seguirá con los Red Devils, y que no nos sorprenda que se vuelva un “crack” mundial en su próximo destino. El United es un chiste, uno que ya ni siquiera da risa sino lástima.

No tan desastroso

Sé que muchos esperaban más del primer año de Mbappé en Madrid. Si bien es cierto que tuvo sus bajones y que nunca logró compaginar con Vinicius, es una exageración decir que fue un desastre. De hecho, los dos títulos Merengues de la temporada fueron con goles del francés, tanto la Supercopa de Europa como la Intercontinental.

Además, vino de atrás para coronarse “pichichi”, logrando en el proceso la Bota de Oro. Dirán que montones de Madridistas la han conseguido, pero ¿sabían que es apenas el tercer jugador que lo consigue? Solo Hugo Sánchez, en 1990 (compartida con Stoichkov) y luego Cristiano Ronaldo tres veces (2011, 2014 junto a Suárez y 2015) habían ganado el trofeo al mejor goleador de la temporada, y Mbappé es el único que lo ha logrado en su primer año. Ya había ganado varios títulos de goleo en la Ligue 1, pero esta es su primera Bota de Oro, y lo mantiene vivo en la búsqueda de su primer Balón de Oro si es que la rompe en el Mundial de Clubes.

El año del Madrid, aunque no tan “glorioso” como se esperaba, tiene bastantes puntos positivos, y se espera que el próximo año sea mucho mejor…

Ni mandado a hacer

Era totalmente lógico que el sucesor de Ancelotti fuera Xabi Alonso. El español ya fue anunciado y se une a los Zidane, Schuster o Del Bosque en ex jugadores Merengues que toman el mando del equipo.

Tal vez lo recordemos más con la camiseta de la Real Sociedad o Liverpool, pero en su etapa como jugador Blanco se consagró campeón del mundo, de la Euro y de la Champions, y se sabía que volvería eventualmente. Quién sabe qué hubiera pasado si llegaba hace un año, pero su año “medianito” en el Leverkusen no quita que era la opción idónea para un Real Madrid que viene de despedir al DT más ganador en su historia.

Será clave la búsqueda de laterales, los cuales fueron clave en su éxito en el Bayer y son la posición de la que más adolece el Madrid, pero eso probablemente tendrá que esperar a después del Mundial de Clubes, donde parten como ligeros favoritos.

El Barça ya encontró a su DT del futuro en Flick, el Real Madrid también lo tiene con Xabi Alonso.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.