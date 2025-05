¡Chelsea campeón!Se jugó la segunda final europea de la temporada y terminó con otro título para los ingleses.

Terminó la racha

Podrán ver muy normal la caída del Betis, pero ¿sabían que es la primera final europea que pierde un equipo español ante un foráneo desde aquel mítico Liverpool 5-4 Alavés de la entonces Copa UEFA en 2001?

Así es, entre Champions y Europa League los equipos de La Liga tenían marca invicta en finales, y no solo incluye al Real Madrid y Barcelona, sino también al Sevilla, Atlético de Madrid, Valencia y Villarreal, y esa racha llegó a su fin ayer con la derrota del club Andaluz ante los Blues en la Conference League.

A su vez, dos de los tres trofeos continentales se los terminaron llevando el 17º y el 4º de la Premier League, algo parecido a 2019 cuando los cuatro finalistas de UCL y UEL fueron ingleses, y ninguno de ellos terminó campeón de la Premier.

Aura Blue

El Karma del Chelsea tras aquel resbalón de Terry en la tanda de penales en la final de la UCL 2008 en Moscú se les está regresando al triple. No solo ya consiguieron levantar la Orejona dos veces desde entonces, incluyendo la más inesperada de la historia, sino que van cinco de cinco en finales europeas incluyendo la de ayer en Polonia. Dos Champions, dos Europas y una Conference League después y no solo se mantienen invictos en finales, sino que ya son el club inglés más exitoso en Europa y son el primer equipo en la historia en ganar los tres trofeos.

Han ganado sus finales de forma épica, como sobre Bayern y Benfica en 2012 y 13; de forma apabullante, como ante Arsenal en 2019; echándose atrás, como ante el City en 2021; y ahora viniendo de atrás y terminando en goleada ante Betis.

Ningún equipo inglés puede presumir el éxito internacional en los últimos 15 años como lo tiene este Chelsea.

El show de Palmer

No tuvo un año tan espectacular como el anterior, pero Cole Palmer se consagró como la clave en esta final pese a dar un mal primer tiempo. Betis dominó la primera parte y el 1-0 hasta se quedó corto tras fallas de Bartra y Ez Abde. El recital de Isco se convirtió en el de Palmer gracias a sus dos espectaculares asistencias para dale la vuelta al partido en cinco minutos.

Aparecieron los hombres carísimos para anotar los goles: Enzo Fernández en medio de un posible traspaso al Madrid; el siempre criticado Nicolas Jackson; el ex de United Jadon Sancho; y el traspaso récord Moisés Caicedo, y en 25 minutos pasó esto de un sufrido triunfo español a una goleada inglesa.

Lástima para el Betis, pero Chelsea es más equipo y tiene mucho futuro.

Futuro asegurado

No es un fichaje per se, pero la renovación de Lamine Yamal con el Barça es la mejor noticia que podrían haber recibido. Yamal será jugador Culé por lo menos hasta 2031, y lo mejor de todo es que apenas tendrá 23 años. ¿Cuántos títulos y Balones de Oro tendrá para entonces?

Eso sí, hay mucha discrepancia en cuanto al precio de su renovación, en especial teniendo en mente los problemas financieros del club recientemente y lo mucho que les ha costado salir del hoyo. Su propio padre, a través de un mensaje un poco críptico, puso un 19.3 que podría significar los millones que gana al año, lo cual lo haría el segundo mejor pagado de la plantilla tras Lewandowski. El propio club no aclaró cuál fue la cantidad pero creo que eventualmente se sabrá.

Es un tema delicado porque parece que el Barcelona no aprende de sus errores, pero al mismo tiempo si tienes un talento así, haz lo que sea por mantenerlo. Para mí el problema del club Catalán no era lo que le pagaban a Messi, que sí era estratosférico pero por años los cargó, sino lo que gastaron en jugadores que no rindieron como Dembelé, Coutinho o Griezmann.

En la Masía han tenido la fortuna de encontrar a otra joya de este tamaño, una que seguro les dará sus alegrías. Lo necesario ahora es arroparlo con un equipo con el que pueda competir por mucho tiempo, y no desfalcar sus finanzas de nuevo en el proceso.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.