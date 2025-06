Repaso del Futbol de seleccionesMéxico cae ante Suiza mientras se define el campeón de UEFA Nations League.

Errores y más errores

Esto lo estoy escribiendo antes de saber el resultado del México-Turquía, por lo cual solo hablaremos, por ahora, de la derrota ante Suiza. Y pues… muy poco positivo podemos concluir del sábado, más que pedir un poco de paciencia porque era un cuadro realmente alternativo.

Si bien hubo varias ausencias y un gol en clarísimo fuera de lugar, realmente México perdió con toda justicia, no porque les pasaran encima, sino por errores puntuales y costosos. Rangel desperdicia su chance y vuelve a recibir cuatro goles en selección, equivocándose por partida doble en el tercer gol. Las pelotas perdidas de Lara, Juárez, y Orbelín influyeron directamente, Montes tuvo una tarde para el olvido y de los sustitutos, salvo Sepúlveda, quien sigue en el mejor momento de su carrera y anota su primer gol como seleccionado, ninguno hizo nada relevante.

Lo “mejor” fue que Santi Giménez metió el gol más fácil de su vida, y con ello rompió su sequía de casi dos años que no ayudaba en nada a él o al equipo. Nadie jugó particularmente bien, y hasta el propio Aguirre reconoció su enojo e inconformidad con su equipo.

Por lo menos pudimos ver caras nuevas como Chávez, Marcel Ruiz o Efraín Álvarez, pero el margen de hacer pruebas es cada vez menor.

¿Fracasan los moleros?

Entre la terrible entrada en Utah más el nulo recibimiento a los nuestros en Carolina del Norte, es válido preguntarse hasta dónde llegarán los amistosos en el gabacho en este ambiente hostil de nuestros vecinos hacia nuestros compatriotas.

México es la única selección del mundo que juega mucho más en otro país que en el suyo (salvo Ucrania por obvias razones), y si bien tenemos muchos paisanos al norte del Río Bravo, es injusto el olvido en el que tienen a los que estamos acá, en especial en provincia, donde es rarísimo que juegue el Tri. ¿Podrán estos golpes duros cambiar la tendencia y ver más a México jugando en suelo nacional, en especial a meses del mundial?

Inmortal

He dicho desde hace un par de años que ni Cristiano ni Messi tienen ya nada que comprobar. Han ganado todo lo que han podido ganar, y cualquier cosa que hagan es solo para sumar a sus leyendas.

Pero ganar un título con tu selección a los 40 años siendo clave en todo el proceso, es de otro mundo. A diferencia de la Euro 2016 y de la NL 2019, Cristiano fue figura de principio a fin en este torneo, anotando en cada fase, siendo el campeón goleador y metiendo el gol del empate. Si bien es un torneo de menor relevancia, recordemos que Portugal no es un país acostumbrado a levantar títulos. Tuvo a Eusebio y a Figo, pero nunca estuvieron cerca de ganar algo, y de hecho lo más común es que ni estuvieran en la mayoría de torneos grandes.

“CR7” solo incrementa su leyenda, no solo en los ojos del mundo, sino en los míos. Siempre pensé que era uno de los mejores de la historia, pero me costó ponerlo encima de Cruyff en el número 4 de mi ranking personal. Después de lo del domingo, y de su inalcanzable búsqueda de los mil goles y de su sexto mundial… creo que tiene argumentos para pelear con Maradona y “Pelé” el lugar 2. Estar tanto tiempo en este nivel es algo que nunca habíamos visto, y valoro tanto el prime como la duración en la cima, y ya son 21 años de que el “Comandante” está en la élite mundial. No se le puede reclamar no ganar un mundial (aunque sí creo que se quedó corto), y si pongo a Messi arriba es porque creo que es más completo y ha logrado un poco más, pero es de necios criticar a un Ronaldo que fácilmente podría estar disfrutando a su familia y bebiendo piñas coladas, pero aquí sigue.

En otras palabras, no solo Messi y Cristiano han dominado este deporte como nunca habíamos visto, sino que probablemente son los dos mejores futbolistas de la historia.

España era el gran favorito, pero el aura de “CR7” sigue siendo muy grande, y Lamine Yamil tendrá que seguir esperando turno.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.