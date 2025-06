Ligeras mejorasMéxico se repone y vence a Turquía por la mínima, pero seguimos con muchas dudas justo a un año del inicio de la Copa del Mundo.

Probando, probando…

¿Se acuerdan que les dije que ninguna posición estaba definida en esta selección? Pues literalmente solo César Montes repitió en el XI inicial del sábado al martes. Es decir, Aguirre tomó estos dos partidos para verdaderamente experimentar, utilizando a un total de 27 jugadores.

Y sí, el equipo mejoró relativamente, en especial en la cantidad de errores cometidos, pero ni éramos un desastre el sábado ni hoy estamos para campeones del mundo. Malagón estuvo sólido pero no le exigieron demasiado y todavía debe asegurar su titularidad. Montes mejoró y su mejor virtud es que no tiene competencia en la central derecha, aunque Johan hoy es nuestro mejor defensor.

Jorge Sánchez y Jesús Gallardo hoy tienen la ligera ventaja en la titularidad de las laterales, y antier estuvieron bien a secas. Marcel le dio un aire de frescura al equipo, pero no necesariamente es mejor que Charly, alguien a quien no sabe valorar mucha parte de la afición. Edson debe ser titular sí o sí, pero podría bajar a la central si Montes no despierta y gracias a que nos sobran jugadores en su posición.

Orbelín casi siempre nos da una de cal por una de arena, y ayer fue una de sus mejores actuaciones, no solo con el gol, sino siendo el que propone algo diferente en ataque. Mientras tanto, ni Quiñones ni Sepu tuvieron las suficientes chances como para mostrarse peligrosos, y tanto Alexis como “Chino” Huerta pecaron de precavidos.

La Copa Oro servirá para probar todavía más, y aun así realmente no tenemos excusa para ganarla.

Crisis americana

No, no hablo del pleito del presidente con Lex Luthor de la vida real o de cómo todo se les está yendo de las manos, sino del Team USA con su supuesta “generación dorada” que está dando pena.

Pochettino no sabe adónde se fue a meter, yendo de mal en peor con los futuros anfitriones del mundial, sumando su cuarto descalabro consecutivo. Cayeron ante Turquía con un osote de su arquero, y si a nosotros nos pegaron por perder contra los Suizos, ¿qué les toca a ellos por caer 4-0 ante los Helvéticos? Lo peor: los cuatro goles vinieron en un lapso de 23 minutos en la primera mitad, y no anotaron más porque Suiza siempre ha sido un país neutral y que evita conflictos.

Pulisic, su estrella, no quiere ir a la Copa Oro por mera flojera, mientras que otras “figuras” como McKennie, Weah o Reyna tampoco estarán por el Mundial de clubes, y hasta se habla del despido del DT argentino. ¿Pero ya nos rebasaron, o no?

¿Un camino a seguir?

Acabó otra ronda de clasificatorios mundialistas, y equipos como Brasil, Ecuador y Australia amarraron sus boletos. De este último quisiera hablar, ya que tras vencer a Arabia Saudita han conseguido su sexta clasificación consecutiva, cuando antes solo habían asistido en una de las 17 ocasiones previas. ¿Qué cambió?

Los Socceroos antes estaban en la confederación de Oceanía, con toda lógica, pero que no les daba un boleto directo y tenían que pelearlo vía repechaje, lo cual nunca pasaba. Rumbo al 2002, por ejemplo, pese al famoso 31-0 sobre Samoa Americana, no pudieron tampoco clasificarse, y fue para Alemania 2006 que decidieron algo atrevido: cambiarse a Asia. La competencia era mucho más difícil, pero desde entonces no han faltado a la mayor fiesta del futbol. Los rivales superiores hicieron que subieran su nivel, y vean cómo avanzaron de su grupo en Qatar y hasta hicieron sudar a los campeones del mundo.

¿Es un indicio de lo que debería hacer México? Si nos moviéramos a Conmebol no tendríamos tan seguros los boletos mundialistas ni las Copas Oro, pero muy seguramente nos forzaría a tener una mejor selección y podríamos hacer más ruido tanto a nivel selecciones como en clubes. Solo es una idea y no va a pasar porque el negocio en el mercado gringo es muy atractivo, pero estoy seguro de que sería lo mejor.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.