Previa del Mundial de Clubes 2025Hoy comienzan dos torneos que no emocionan a mucha gente, pero al menos uno tiene la intriga de ser la primera edición y de reunir a algunos de los mejores equipos del planeta. De la Copa Oro, solo diremos que México debe ganarla sí o sí y que hoy esperamos una goleada sobre RD. Ahora sí, a la previa de este invento de la FIFA, grupo por grupo. 32 escuadras de 20 países diferentes, en un torneo que servirá como ensayo del próximo mundial.

Grupo A

Genuinamente es un grupo muy parejo. Porto es favorito, pero es tal vez el más flojo de los europeos. Están el Al Ahly de Egipto, autonombrado “el Real Madrid de África”, así como tal vez el mejor de Sudamérica, el Palmeiras de Vítor Roque y Felipe Anderson. El otro equipo, Inter Miami, que si bien tiene a Messi y Suárez y son los “locales”, son el más flojo de este bonche. Cualquiera puede avanzar o quedarse fuera.

Grupo B

El de la muerte. Está el mejor equipo del mundo, el PSG, así como un Atleti que lució muy bien la primera mitad de la temporada y se cayó en la segunda. También está, nada más, el actual campeón de Libertadores, Botafogo, y si bien Seattle Sounders jugará en casa, claramente parten como víctimas.

Grupo C

Es un grupo muy “random”. El Bayern debería ser favorito, pero no me parecen imbatibles ni mucho menos. Benfica son buenos a secas, pero bien podrían ser sorprendidos por Boca Juniors, que están pasando por una crisis y será el inicio de la tercera era de Miguel Ángel Russo. Auckland City, el equipo más grande de Oceanía y que ya amarró su boleto al próximo Mundial de Clubes también, es el más débil.

Grupo D

Chelsea es mi caballo negro de este torneo, y creo que van a dominar este grupo. Flamengo es otro de los sudamericanos más fuertes, y seguramente acompañarán a los Blues a la próxima ronda. Esperanza de Túnez y el Amé… perdón, el LAFC, difícilmente les harán cosquillas.

Grupo E

Precioso grupo. Claramente Inter es el favorito, pero viene de un final de temporada dramático y además estará estrenando entrenador, el rumano Cristian Chivu. Urawa Red Diamonds es uno de los grandes de Japón, pero el segundo lugar será otra edición más del pleito mexicanos vs argentinos, ahora con más regios.

Monterrey y River Plate se pelearán el segundo lugar, y creo que los Millonarios tienen ligera ventaja sobre los Rayados (también millonarios).

Grupo F

El más flojo. Borussia Dortmund es favorito default, pero no tiene argumentos para pelear por nada. Del Flu campeón de Libertadores 2023 queda muy poco, ya sin Marcelo y con otro entrenador, pero con el veteranísimo Thiago Silva como estandarte; podrían dar una sorpresa. Ni el coreano Ulsan ni el sudafricano Mamelodi Sundowns ganaron sus torneos continentales, y por ello veo difícil que hagan ruido.

Grupo G

La historia de este grupo es quién será el primero y evitará al Real Madrid en octavos. Tanto el City como la Juventus vienen de temporadas turbulentas, pero al menos ambos han encontrado algo de estabilidad y hasta anunciado refuerzos. Ni Al Ain ni Wydad Casablanca tienen con qué hacerle cosquillas a Citizens y Bianconeri, y solo servirán para ver quién tiene más goles a favor.

Grupo H

Otro de los cuadros más interesantes. El Real Madrid iniciará la etapa Xabi Alonso en suelo gabacho, ya con Alexander Arnold y Huijsen en plantilla. Cualquiera de los otros tres podría avanzar a octavos: Al Hilal de Bono, Mitrovic y Cancelo, el equipo más poderoso de Asia; Salzburgo, de los europeos más flojos; y el Pachuca de Jaime Lozano, reforzado con Jurado, Avilés, Palavecino y Pereira. Veo ligeramente más chances a los Tuzos que a los Rayados de representar a México en la siguiente ronda.

¿Qué esperamos?

No será ambiente mundialista, pero al menos queremos una probadita. Que no haya estadios vacíos, demasiado calor ni redadas de ICE. Ah, y que no termine siendo una Champions a partir de cuartos (lo que creo que va a pasar).

¿Mi campeón? Me aventaré a decir que Chelsea. ¿Y el de ustedes?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.