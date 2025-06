Repaso de la Copa Oro y el Mundial de ClubesContinuamos repasando los dos torneos futboleros del verano, ambos en suelo estadounidense, ambos con mexicanos con resultados mixtos.

Bocanada de aire

No es una exageración decir que pocos seleccionadores tienen tanta presión en el mundo como Mauricio Pochettino. Cuatro derrotas seguidas del Team USA justo cuando estamos a un año de su mundial es algo inaceptable, más cuando difícilmente podrán con la Copa Oro sin varios titulares y que solo servirá para aumentar la presión.

Con esa tensión sobre el entrenador argentino iniciaron su camino en la Copa Oro, ante el rival que les propició su caída más dolorosa en la última década: Trinidad y Tobago, quienes los eliminaron de poder ir a Rusia 2018.

Pues con un equipo totalmente alternativo le pasaron encima a los caribeños, con un 5-0 muy cómodo en el que nunca estuvo en riesgo un empate o derrota. Hasta los medios gringos que no hablan normalmente de Futbol estaban encima de Poche, y todos se calmaron bastante con esta goleada. Nunca se me ha hecho un gran entrenador; su mayor logro fue llevar al Tottenham a una final de Champions donde ni las manos metió, pero para ello tuvo muchísima fortuna. Además, vean la diferencia de su PSG al de Luis Enrique apenas dos años después.

Pero para los gringos es alguien de talla mundial que, esperan, los lleve al siguiente paso como anfitriones y aproveche su “generación dorada”, pero hoy se ve bastante lejos. Aun así, justo una goleada así es lo que queríamos de México ante RD, pero nos vimos muy pobres en comparación.

Otro equipo que se quitó un poco la mala racha y goleó sin piedad fue Canadá, el otro anfitrión, aplastando 6-0 a una Honduras que aun con seis boletos y medio para Concacaf, seguramente se quedará sin Copa del Mundo. Comentaremos el México-Surinam en la próxima columna, pero no espero menos que una verdadera paliza.

Dando la cara

Ayer hablábamos de cómo nuestro continente se ha comportado a la altura en este inicio del Mundial de Clubes, con cero derrotas de equipos Conmebol ante rivales europeos, y solo una derrota de un cuadro americano (de Seattle Sounders ante otro americano, Botafogo). Ya no logró entrar el Pachuca-Salzburgo en esta columna, pero por lo menos el Monterrey pudo mantener esa marca ante el actual subcampeón de Europa.

No solo Rayados sacó el empate ante el Inter en L.A., sino que fue superior por partes y hasta tuvo para ganarla en los segundos finales. Un cabezazo marca de la casa de Ramos los puso al frente, y de no ser por una gran jugada de pizarrón hasta pudieron haber ganado. Sí, los Nerazzurri vienen muy golpeados, fue el estreno de Chivu como su DT y se quejaron del calor y de la cancha, pero no deja de ser un enorme resultado para todo el Futbol mexicano, y esto acerca a los Regios a avanzar en un grupo tan complicado. El sábado, ante un River Plate que ya ganó en su debut, será el partido con mayor morbo y uno que defina el pase a la siguiente ronda.

Tambaleantes

Los dos más recientes campeones del mundo de clubes comenzaron su participación con partidos más difíciles de lo que se esperaba.

Pep Guardiola se dio el lujo de dejar a Haaland, Rodri, Bernardo, Ruben Dias y a Gundogan en la banca de inicio, y pese a que Wydad Casablanca falló un par muy claras que pudieron ser el empate en el primer tiempo, al final el Manchester City ganó 2-0 sin lucir espectacular ni mucho menos.

Por su parte, el Madrid sufrió muchísimo en el debut de Xabi Alonso. El 1-1 ante el poderoso árabe, el Al Hilal, fue justo, con un joven canterano como Gonzalo García siendo el hombre del partido ante la ausencia de Mbappé. Valverde dejó ir el triunfo con un penal errado al 90’, y hasta tuvieron para ganarlo los de la luna creciente.

En general, salvo la clara excepción del 10-0 del Bayern, en ningún partido se ha lucido la superioridad de europeos sobre el resto del mundo. Hasta ahora, aplausos a la FIFA por este maravilloso invento.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.