Ahora sí, viene lo buenoMientras el Mundial de Clubes define sus octavos de final, México tendrá su primera prueba de fuego este sábado ante un rival difícil.

Sabor agridulce

México empata sin goles ante la Costa Rica del “Piojo” Herrera, en un partido que nos deja muchos puntos positivos… y un mal sabor de boca. En términos generales, el Tri fue superior. Keylor Navas fue la figura del encuentro sacando un par en la línea, y tenemos que considerar también la que falló Raúl solo frente al arco. Los nuestros tuvieron para ganarla varias veces, jugando también con la tranquilidad de saber que un empate de todos modos nos daba el liderato de grupo.

No fue apabullante ni mucho menos, pero sí creo que dominamos y merecíamos el triunfo, tal como habían sido los dos primeros partidos ante rivales de mucho menor jerarquía. ¿Por qué, entonces, no nos vamos contentos? Dos razones.

Primero, el golazo anulado a Santi. Sigo sin entender cuál fue la razón de bajarlo del marcador. He dicho muchas veces que se malinterpreta la esencia de la regla del fuera de juego, el cual es tomar ventaja de tu posición, pero eso no ocurre si la uña de tu dedo meñique es la que está adelante, o en este caso en el que Santi está ligeramente adelante, pero no interviene ni está cerca de la jugada. La chilena viene tras un cabezazo del defensa, y eso ya es una segunda jugada. Además, no cambia en absoluto el resultado final, que era México pasando en primero y los Ticos en segundo. ¡Dejen la jugada, maldita sea! ¿Por qué hacer al Futbol tan soso buscando el mínimo pretexto para anular el gol?

La segunda razón es que el segundo lugar enfrentaba a un Estados Unidos que tuvo una gran fase de grupos, pasando con marca perfecta, pero los prefería a los que nos terminó tocando. A Arabia Saudita nos los topamos apenas en la última Copa del Mundo, cuando nos quedamos a un gol de avanzar, y en Catar los dominamos ampliamente y no metimos más por simples fallas nuestras.

A pesar de que muchos de sus titulares están jugando el Mundial de Clubes con el Al-Hilal, incluyendo su figura, Salem Al Dawsari (quien le metió el golazo a Argentina en aquel famoso partido), sigue siendo un rival del mucho peso y nuestra prueba más complicada hasta ahora.

Será hasta el sábado, y en esa columna analizaremos ese encuentro y los de octavos de final del Mundial de Clubes, pero por ahora les aseguro que será otro duelo cerrado y peleado.

Variantes y más variantes

Repasemos brevemente el actuar general de nuestra plantilla en esta fase de grupos. Nadie ha lucido espectacular, pero sí creo que jugadores como Montes, Edson y Raúl dieron pasos rumbo a asegurarse sus titularidades. Malagón fue de menos a más, aunque todavía no ha tenido un gran partido con la camiseta verde (negra, gris, ¿guinda?) de la selección.

Sánchez ha estado sólido en la lateral derecha, pero entiendo porqué muchos quieren a Huescas. A Gallardo difícilmente lo saquen de su posición, pero ojo con Bryan González y un posible traspaso a Europa que le haga ganar adeptos.

Marcel es el nuevo consentido de la afición, pero todavía no nos da un duelo completo sólido, y la gente no entiende todo lo que te da Charly, que se refleja más allá de los goles.

“Piojo” Alvarado no dio realmente buenas actuaciones, y creo que es titular porque todos nuestros buenos extremos juegan del otro lado, como Vega, Quiñones o Huerta.

Por último, tanto Santi como Sepu fueron peligrosos al entrar de cambio, pero creo que si hoy solo se jugara con un 9, ese sería Raúl.

Espero que este torneo sirva para aclarar dudas y no ampliarlas, en especial con tantas posiciones todavía en disputa.

Otro fracaso más

“Cholo” Simeone bien podría ser el mejor DT en la historia del Atleti… y al mismo tiempo nadie se ha acostumbrado más a fracasar constantemente. Sumar seis puntos y aun así no avanzar es lo más Atlético de Madrid de la historia, y con todo y que fue ante los campeones actuales de UCL y Libertadores, es una humillación más a la lista.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.