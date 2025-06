Todo se defineCinco grupos del Mundial de Clubes, al cierre de esta edición, se han definido, y mientras los brasileños siguen dominando, los europeos siguen sin lucir tan bien.

La mejor liga del continente

Sabemos que México y Argentina están en una constante lucha por saber quién tiene la mejor liga. Sin embargo, claramente ambas están detrás del Brasileirao, la indiscutible número 1 del continente. No solo han tomado un control total de la Libertadores, ganando seis consecutivas (con cuatro finales entre brasileños en el proceso), sino que han traducido su nivel al Mundial de Clubes.

La cantidad de fanáticos brazucas en el gabacho ayuda, pero realmente sus cuatro representantes (más que nadie) se han visto muy bien, y han logrado un 100 % de efectividad para avanzar a la siguiente ronda. Incluso, tanto Flamengo como Palmeiras lograron pasar como primeros sobre Chelsea y Porto, respectivamente, mientras Botafogo solo quedó atrás del PSG por diferencia de goles. Fluminense tenía para ser primeros sobre Borussia Dortmund, pero se conformó con el empate sin goles ante Mamelodi Sundowns. Por lo menos uno de ellos será cuartofinalista por el duelo entre el Verdao y el Fogao, terminando nuestro miedo de que sea una Champions a partir de los cuartos de final, y no descarto que al menos uno se meta a semis.

Excelente actuación hasta ahora de la liga brasileña, a la cual es la que deberíamos aspirar a igualar (en vez de andar de amigos de la MLS).

Crisis Xeneize

Sé que muchos ya se han burlado de Boca Juniors… pero ahora me toca a mí. El karma les llegó muy pronto, puesto que su DT, Russo, había minimizado la goleada del Bayern al Auckland diciendo que era un equipo semiprofesional (y sí).

Pues bueno, ese equipo de taxistas, plomeros y dentistas les empató a uno, ¡con gol de un profesor de educación física! Boca, que llegó por ranking Conmebol (gracias a que no podían ir más brasileños), se irá con el premio a la afición más numerosa de este mundial, pero sin un solo triunfo tras haber dejado ir las victorias ante Benfica y Auckland, y pese a haber tenido contra las cuerdas a un Bayern Munich que venció 10-0 al mismo cuadro que los Xeneizes no pudieron vencer el martes.

El último año han ido de humillación en humillación, y si bien pocos esperaban que pasaran en ese grupo, no poder vencer a los neozelandeses sí es para reírnos un rato.

Karma

Hablando del infame karma, muy pronto le llegó a Martín Anselmi. Su forma de irse de México fue mezquina y vergonzosa, por decir lo menos, pero poco le importó por la chance que tenía en frente. Pues al parecer solo cinco meses le duró esa oportunidad de oro, porque no solo fracasó en liga, copa y Europa League, sino que no pudo siquiera pasar de grupo pese a ser favoritos.

Ya había dicho que cualquiera del grupo A podía pasar o quedar fuera, pero sí es vergonzoso que Os Dragoes no pudieron ganar un solo partido, dejándose remontar por un equipo de la MLS (primera victoria para esa liga ante un conjunto europeo en la historia) y después cayendo eliminados en un espectacular 4-4 ante el gigante Al Ahly, en duelo donde los egipcios se cansaron de fallar chances de golear.

A su regreso a Portugal no les fue nada bien, ni en el recibimiento del público ni con su propia directiva, que ya analiza su despido. Al final, ¿valió la pena?

Europeos incómodos

El verano en EUA puede ser cruelmente caluroso. Y no solo en Florida o California, hasta en Filadelfia y Nueva York se notan las altas temperaturas y ha forzado a algunos suplentes a seguir el juego desde el vestidor.

Pero eso es solo una excusa, no explica cómo Bayern y Chelsea fueron segundos, cómo Porto y Atleti quedaron eliminados, cómo PSG o Real Madrid no han lucido bien. Creo que quien gane hoy entre Juventus y Man City, en el duelo más atractivo de la fase grupos, no solo será el mejor europeo hasta ahora, sino que tendrá un camino más accesible a una semifinal.

El sábado comienzan los octavos, y aquí analizaremos partido a partido.

¡Hasta la próxima!

