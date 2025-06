Previa de los octavos del Mundial de ClubesComienza la fase definitoria del Mundial de Clubes, y es tiempo de repasar lo que ha ocurrido y lo que se viene a partir de hoy.

Los que se quedaron

Al final se quedaron tres de los nueve europeos, los dos más flojos (Porto y Salzburgo) y una sorpresa (Atleti); uno de los dos mexicanos, unos Tuzos que se han de arrepentir de dejar ir a Almada y que se quedaron sin un punto; los dos grandes de Argentina, y todos los de África. Fuera de los de la UEFA y de los cuatro brasileños, los que darán color a estos octavos son Rayados, Inter Miami y Al Hilal, el único no europeo o americano que logró pasar. Ahora sí, al análisis partido a partido.

Palmeiras-Botafogo

El único duelo entre equipos de la misma liga. Si bien el Fogao es el actual campeón de Libertadores, el Verdao tiene mejor presente en el Brasileirao. No es un clásico, pero sí se conocen muy bien. Creo que Palmeiras tiene ligeramente mejor equipo y representará a nuestro continente en la siguiente ronda.

Benfica-Chelsea

El premio para Benfica por vencer al Bayern y ser primeros de grupo es Chelsea, a quien yo di como caballos negros este torneo y no han lucido como tal. Ninguno de estos equipos, siendo honesto, van a llegar muy lejos, pero creo que los Blues tienen un poco más de talento.

PSG-Inter Miami

Un partido con ligero morbo, por el pasado de Messi en París, donde no fue feliz y tampoco lo recuerdan tan bien allá. Fuera de ello, lo normal es que el campeón de la Champions golee a un equipo que ya llegó más lejos de lo que pensaba.

Flamengo-Bayern Munich

Tal vez el partido más intrigante, entre el mejor equipo del continente (a mi parecer) y un gigante europeo que va de más a menos. Bayern pasó de ganar 10-0 a apenas poder con Boca y no poder lograr un empate para quedar primeros.

El Fla está repleto de estrellas, como Jorginho, Danilo, Sandro, Pedro o De Arrascaeta, pero si los Bávaros se ponen serios, deberían poder avanzar. Eso sí, este duelo se jugará en el sol de Miami, y eso favorece a los brasileños sobre los alemanes.

Inter Milán-Fluminense

Si hay algún duelo en el que un europeo pueda caer eliminado ante alguien de otro continente, es este. Inter batalló mucho en cada partido hasta ahora, apenas en proceso de adaptación con su nuevo DT, Chivu, mientras el Flu fue superior al Borussia Dortmund en su enfrentamiento directo.

No me aventuraré a decir que caen los Nerazzurri, pero si hay alguna sorpresa, puede que sea aquí.

Manchester City-Al Hilal

Al Hilal es un verdadero equipazo. Milinkovic-Savic, Mitrovic, Malcom, Koulibaly, Al Dawsari… y la mayor estrella, en el arco: Bounou. Hizo ver mal al Real Madrid y es el más poderoso de todos los poderosos equipos árabes. Pero el City apenas se puso serio unos minutos y le pasó encima a una Juventus todavía algunos escalones debajo, y creo que ahora sí los veremos a todo motor desde el primer minuto.

Al Hilal podría darle un susto y no será fácil, pero veo muy difícil que los de Guardiola no estén en cuartos.

Borussia Dortmund-Rayados

México está muy bien representado con unos Rayados que superaron a River en su grupo pese a no ser favoritos. Dominaron con calma al Urawa y ahora enfrentan a un BVB que no ha lucido nada espectacular. Los de amarillo y negro son favoritos, sí, pero no le pasarán encima a Monterrey. Ojalá, por el Futbol mexicano, podamos ver una sorpresa.

Real Madrid-Juventus

El último día nos traerá el mejor platillo. Es un clásico europeo, aunque hoy estén en presentes muy distantes. La Juve tiene la excusa de no alinear (inexplicablemente) a Yildiz, Kolo Muani, Conceiçao o Thuram ante el City, aunque de todos modos defendieron de forma vergonzosa. Los Merengues son favoritos, sobre todo porque ya despertó Vini al parecer, pero este sin duda es el duelo más atractivo de esta ronda.

¿Y México?

Ya hablamos el miércoles de cómo no será un rival fácil esta Arabia Saudí, pero espero que, otra vez por poco, pero terminemos ganando esta noche.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.