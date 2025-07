Sorpresas y más sorpresasCon las semis de Copa Oro y los cuartos del Mundial de Clubes (casi) definidos, es hora de repasar esta recta final de ambos torneos.

Mejorías notorias

Pese a las ausencias de Arabia Saudí (muchos andaban ocupados eliminando al City con el Al Hilal), pensaba que iba a ser la prueba más difícil para México en esta competencia, pero en realidad fue el mejor partido hasta ahora.

El Tri dominó ligeramente, sin lucir espectacular ni mucho menos, y ganó con cierta comodidad pese a que los goles fueron algo fortuitos y en la segunda mitad. Aguirre sorprendió en algunas posiciones, como de nuevo usar solo un 9, que sigue siendo Raúl; poner a Edson de central, sentando a Montes, y así que Lira ocupe su lugar, lo cual beneficia en que el “Machín” no se va tan intrépidamente al ataque y nos deja vulnerables; o usar a Julián Araujo por derecha por primera vez en el año.

“Piojo” sigue jugando por falta de opciones más que por otra cosa porque no ha mostrado mucho, mientras Gallardo sigue demostrando que es nuestro mejor central, dejando muchas dudas Mateo Chávez al entrar de cambio y casi provocando un penal.

Mientras tanto, este fue un ejemplo perfecto de porqué seguimos dudando de Malagón. Los árabes no llegaron muchas veces al área, pero cuando lo hicieron generaron peligro más por la inseguridad de Luis Ángel que por contundencia.

Es nuestro mejor arquero, sí, y en su club se ha afianzado, pero sigue sin darnos un partido realmente bueno como seleccionado, más allá de que no recibió gol. Por ejemplo, no estaría ni convocado hace 10 años, cuando teníamos a Ochoa, Corona y Talavera en su “prime”.

Más como Mora

Capítulo aparte se merece nuestro paisano, el chiapaneco Gilberto Mora, hijo del ícono de Jaguares, Felipe, quien se convirtió el sábado en el jugador más joven en la historia en la selección, apenas a sus 16 años. Nos dio un partido para recordar necesariamente, lo normal en tu debut a esa edad y en estas instancias, y hay que esperar a que se afiance un poco más para pensar en que llegue al mundial, pero es una excelente noticia que se dé esta confianza a nuestros mejores prospectos.

Yamal, Mbappé y Haaland ya eran titulares de sus selecciones a sus 17 años, mientras acá alguien de 23 años sigue siendo “promesa”. Aprendamos a darle la oportunidad a los jóvenes desde temprano, como se ha estado también haciendo con Mateo Chávez o Huescas recientemente, e impulsar para que se consoliden desde antes.

Casi semifinales perfectas

Le tiramos con todo a México siempre, en especial en Copa Oro, pero resulta que fue el único que llegó con tranquilidad a semis. Canadá, pese a no tener a Davies ni Eustaquio, era muy favorito sobre Guatemala, pero una expulsión cambió todo y ahora los chapines están en sus primeras semis del milenio. Gran trabajo de Luis Fernando Tena, quien los ha puesto en el mapa.

Panamá, otro acostumbrado a llegar lejos y quien tuvo una gran fase de grupos, fue sorprendido por Honduras en penales, y de los cuatro favoritos solo avanzó la mitad. El otro fue Estados Unidos, quien casi, casi cae ante Costa Rica y nos hubiera dejado unas preciosas semis entre México y tres centroamericanos. Lástima, porque Keylor hizo su parte, pero los ticos cobraron horriblemente sus penales y los gringos lograron avanzar dramáticamente.

Lo más normal es que sea otra final México-EUA por millonésima vez, pero creo que, si sigue la misma línea de los cuartos de final, nosotros deberíamos avanzar sin problemas ante los catrachos esta noche, quienes nunca nos ganan fuera de su país, mientras que Tena y compañía les pondrán la vida más difícil a los gringos.

¡Viva el Mundial de Clubes!

Todavía no sé si Rayados pasó o no al escribir estas líneas, pero al menos tres no europeos se metieron a cuartos, y por lo menos uno estará en semis con el duelo Flu-Al Hilal. Eso es lo que pedíamos, y no que fuera otra Champions. ¡Gracias, Infantino, explota a los futbolistas todo lo que quieras!

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.