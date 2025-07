México vs EUA… otra vezLa final de esta edición de Copa Oro es exactamente la que todos esperaban, y tenemos que repasar lo que esperamos para este domingo en Houston.

Debemos ganar

Normalmente intento calmar a la gente que nunca está contenta con nada que hace la selección. Si perdemos, si empatamos, o si ganamos feo; todo está siempre mal.

Pero ahora voy a ser muy claro: estamos obligados a ganar mañana, y será un fracaso que podría perjudicar el mundial de no hacerlo.

Es nuestro último partido oficial antes de la inauguración del 11 de junio, por lo que solo quedarán algunos amistosos para prepararnos. ¿Cómo quieren enfrentar estos últimos 11 meses, habiéndonos quitado por completo de la hegemonía gringa de los últimos años y como campeones defensores de Copa Oro… o como el equipo que no pudo vencer a Estados Unidos B y que difícilmente tendrá chance de mejorar hasta entonces?

Los gringos están sin Pulisic, McKennie, Reyna, Weah, Dest, Balogun, Pepi, Robinson ni Zendejas para acabarla de amolar, y por ello no hay excusa alguna para no ganar de manera convincente a los de Pochettino.

Lo que queremos ver

Pese a que ante Arabia no dio un gran partido, Aguirre siguió confiando en Gilberto Mora para el XI inicial, y no solo le dio frutos, sino que probablemente fue el jugador del partido. Esperamos, porqué no, que siga jugando, aunque la diferencia de físico con los americanos puede que sea demasiada.

Aguirre ya se casó con solo un delantero, y este sigue siendo un Raúl en un gran momento, por lo que no veo que vaya a cambiar. La duda sigue siendo a quién usar por izquierda, ya que Vega fue el mejor del torneo pasado, pero Julián Quiñones te da mayores ventajas por el físico, y “Chino” Huerta tampoco desentona, mientras que por derecha es “Piojo” y poco más.

Quisiera que regresara a Edson a la central acompañando a un gran Johan, donde se ve mejor, así como a las laterales con Sánchez y Gallardo, nuestros elementos de mayor experiencia y los que deberían ser titulares hoy en día. Así, puede dar más opciones en el medio campo para los Lira, Mora y alguien más, llámese Marcel, Charly u Orbelín.

El “Vasco” ha cambiado de jugadores y hasta de formaciones en cada partido de este torneo, y creo que lo seguirá haciendo.

Urge un cambio

Por segundo partido en esta Copa Oro, a México le anulan un gol por un fuera de lugar de un jugador que no interviene en la jugada hasta el final. Y da mucho coraje, más allá de que se trata de nuestra selección, sino porque le roban la mayor emoción a este deporte y no entienden la esencia de la regla.

Se supone que no debes tomar ventaja de tu posición… y ni Santi ni Edson estaban haciendo eso. La regla se ha vuelto absurda, anulando goles por una uña del pie o porque un jugador estaba adelantado 20 toques antes de meter gol.

No puedo esperar para la regla Wegner, y les aseguro que habrá mucho mayor espectáculo.

Dos finales de Champions

Mientras ayer se jugó una parte del cuadro que incluía dos brasileños y un árabe, hoy lo que se disputa será totalmente entre europeos, reviviendo las finales de UCL de 2020 y de 2024.

El duelo más atractivo de esta ronda es indudablemente el PSG-Bayern. Los de Luis Enrique son claros favoritos, y creo que se comerá vivo a Vincent Kompany. Ya con Dembelé están completos y deberían poder coronarse campeones mundiales por primera vez.

En la tarde, y marcando el primero de cuatro partidos seguidos en el Metlife Stadium de Nueva Jersey para cerrar este torneo, será otro Real Madrid-Borussia Dortmund, en duelo donde los Merengues ya se vengaron de aquel 4-1 en las semis del 2013, venciéndolos en seis de nueve ocasiones desde entonces, incluyendo un par de eliminaciones a los de Amarillo y Negro.

El poco drama que podía haber era el enfrentamiento de los hermanos Bellingham, pero Jobe ni siquiera estará por acumulación de tarjetas. Lo interesante será cómo quedarán PSG y RM en una semifinal, con todo el morbo de Mbappé en medio.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.