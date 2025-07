Lo que los grandes europeos quieren esta temporada

Estamos a días del regreso del Futbol europeo, y los grandes de Europa tienen diferentes expectativas rumbo al próximo año.

Real Madrid: una mejor defensa y menos lesiones

El problema Merengue podría estar en el banquillo, porque Xabi Alonso no tiene tanta experiencia como Carletto. También podría estar en la casi nula química entre Vini y Mbappé. O bien, en la baja de juego de Bellingham o Rodrygo.

Pero yo no me preocuparía mucho por ello, sino por una unidad en específico: la defensa. Es irreal la cantidad de lesiones que tuvieron el año pasado, lo cual los llevó a permitir 16 goles del Barcelona en cuatro partidos, cinco del Arsenal y cuatro del PSG, o bien a tener que confiar en un novato como Asencio. Lo sabe Florentino, y precisamente por ello decidió reforzar únicamente esa parte del campo hasta ahora.

Si Alonso logra encontrar algo de estabilidad y salud en esa área, lo demás se acomodará solo y van a competir por todo.

Barcelona: una solución a la portería

Hoy los Culés tienen a uno de los tres ataques más potentes del mundo, el cual podría ser aún mejor con la llegada confirmada de Rashford, pero no tienen a un solo portero para afrontar la campaña de forma seria. ¿Qué les impide ir por el "Dibu" o De Gea, por decir un par de ejemplos? Con la inminente salida de Ter Stegen, es lo que más les urge en Catalunya y no añadir otro extremo a la plantilla. Claro, no estaría de más pensar en el futuro reemplazo de Lewandowski, a un mes de cumplir 37 años, pero eso no es tan urgente por ahora.

Manchester City: que el año pasado solo sea un resbalón

La 2024-2025 fue, por mucho, la peor temporada de Pep como DT en su carrera. Se fue sin títulos y dando pena en toda competencia, incluyendo el Mundial de Clubes. Hace apenas dos años rompían la maldición y levantaban la Orejona, pero de ese equipo muy poco queda. Ya no están De Bruyne, Julián, Walker, Mahrez, Laporte ni Phillips, con considerables bajones de Haaland, Grealish y Foden. Un mal año lo puede tener cualquiera, pero ¿fue realmente solo cosa de un año o el inicio de una debacle? Este es el décimo año de Guardiola en

Manchester, algo impensable después de que se cansó tras cuatro años en el equipo de sus amores.

Nunca ha pasado dos años seguidos sin ganar su liga. ¿Será esta la primera vez?

PSG, Liverpool y Chelsea: probar que es el mejor equipo del mundo

Hoy creo que la mayoría de la gente opinaría que París tiene ese honor, pero estoy seguro de que tanto los fans Blues como Reds opinan eso de sus equipos.

PSG ganó la Champions aplastando a casi todos sus rivales, llegando de la misma forma la final del Mundial de Clubes... que perdieron por goleada con Chelsea, el campeón mundial por los próximos cuatro años.

A su vez, Liverpool ganó holgadamente la Premier, fue primer lugar en la primera ronda de UCL y se fue eliminado en penales por el eventual campeón. De los tres, los de Anfield son los que más se han reforzado, obviando la terrible pérdida de Diogo Jota.

Florian Wirtz, la joya del Leverkusen; Jeremie Frimpong, lateral derecho holandés proveniente del mismo equipo; Milos Kerkez, lateral húngaro que cubrirá la otra banda; así como Hugo Ekitike, el delantero estrella del Eintracht Frankfurt, son los fichajes del equipo de Arne Slot al momento, gastándose casi 300 millones de Euros en los tres.

Napoli: competir por Europa

El campeón de la Serie A puede ir por todo, y tiene con qué. Antonio Conte tampoco ha podido nunca tener éxito internacional por más ligas que ha ganado en Italia e Inglaterra. Es decir, ambos tienen una deuda pendiente, y este es el año en que pueden llegar, por lo menos, a semifinales de Champions por primera vez.

Son el mejor conjunto del Calcio del momento, e incluso deberían poder repetir su Scudetto. Sin embargo, la UEFA de Maradona ya tiene 38 años, y es momento de volver a conseguir algo de gloria europea

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.