Lo que los grandes europeos quieren esta temporada, parte II

Hace dos días hablamos aquí de lo que Real Madrid, Barcelona y otros gigantes de Europa quieren para la próxima temporada a punto de comenzar. Hoy, repasemos a otro bonche de clubes.

Arsenal: ganar algo, lo que sea

El año pasado fue uno agridulce para los Gunners. Fueron el único equipo inglés en llegar a semis de Champions, sus primeras desde 2009, y quedaron subcampeones de la Premier por tercer año seguido. Sin embargo, cinco clubes de su misma liga levantaron un trofeo, incluyendo sus máximos rivales: Tottenham la Europa League y Chelsea la Conference y el Mundial de Clubes. Incluso equipos que no habían ganado nada en décadas, como Newcastle y Crystal Palace, también consiguieron levantar algo mientras ellos se fueron con las manos vacías, otra vez.

¿De qué sirve jugar bonito y siempre estar cerca pero no ganar nada de nada? ¿Cuánto más podrá aguantar la afición Gunner este martirio, viendo cómo los Blues los brincaron como el tercer inglés más grande? Hoy ya no le pedimos a Arteta, entrando en su séptima campaña en el norte de Londres, que levante la Orejona, pero algo, cualquier cosa, servirá de consuelo para un equipo que se cansó de ganar trofeos locales hasta hace 20 años.

Manchester United: dejar de dar lástima

El United viene de tener su peor temporada en 51 años, cuando descendieron en 1974. No exagero: desde entonces no habían tenido tan pocos puntos (42) ni terminado tan abajo en la tabla (lugar 15). Casi salvan la temporada, pero no pudieron en la final de la Europa League ante los Spurs que terminaron un peldaño abajo en la Premier. Ya no pueden culpar a Ten Hag, ahora es Amorim quien está en los reflectores y pronto recibirá el mismo trato hostil de los fans de los Red Devils.

La plantilla tampoco ha mejorado mucho, dando patadas de ahogado con el extremo Bryan Mbeumo y el delantero Matheus Cunha, gastando casi 150 millones de euros entre ambos. Sin embargo, ni aunque llegara Cristiano Ronaldo (y sí lo hizo, y lo desaprovecharon) este equipo levantaría. Algo tiene Old Trafford que hace que cracks lleguen y se pudran (Pogba, Mount, Casemiro, Varane, Falcao, Di María, Sancho, van de Beek, Fred, Onana, por decir algunos de la última década) mientras otros que no sirven se van y brillan (Antony, McTominay, Lukaku, por ejemplo). Eso ya no es coincidencia, y algo está maldito desde que se retiró Sir Alex Ferguson.

¿Se espera mejoría este año? Pues la vara está muy baja así que sí, pero de ahí a ganar algo sigue pareciendo muy lejano.

Juventus: algo de estabilidad

La Vecchia Signora pasó de ganar nueve Scudetti de forma consecutiva a no encontrar un proyecto estable en media década. En 2019 llegó Sarri pero su pasado napolitano y su fracaso en UCL ante Ajax terminaron por cerrarle las puertas un año después, el último de aquella racha. Después han sido puros experimentos: Andrea Pirlo como DT novato, el regreso mucho menos triunfal de Allegri, el abrupto y breve proyecto Thiago Motta y los interinos exjugadores Montero y Tudor, este último quedándose el puesto a falta de algo mejor.

A partir del año anterior han pasado por un masivo cambio de plantilla, desde la portería con Di Gregorio hasta el ataque con Kolo Muani, incluyendo un montón de préstamos, pero siguen sin encontrar una base, sin ganarle a ningún grande este año y sin levantar más que una Coppa Italia desde 2021. Tendrán elementos para pelearle al Napoli y hacer un año decente en Champions, pero las expectativas son mesuradas.

Milán: ¡goles!

El año pasado los Rossoneri portaban un ataque con Rafael Leao, Joao Félix, Álvaro Morata, Luka Jovic, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Samuel Chukwueze y nuestro compatriota Santi Giménez. Sin embargo, apenas les alcanzó para quedar octavos y fuera de toda competencia europea. Hoy, aunque muchos de esos nombres ya no están, se le pide a Maximiliano Allegri, de regreso en Lombardia, que mejore ese departamento.

