La Burbuja del Super Bowl

Hace unos días, en una de sus explosivas entrevistas, Aaron Rodgers mencionó que hay entre seis u ocho equipos que tienen "auténticas posibilidades de ganar el Super Bowl... y creo que estamos entre ellos". ¿Realmente está Pittsburgh en esa selecta lista? ¿Quiénes creo yo que realmente están en esa burbuja? Son mucho menos de los que algunos piensan.

Filadelfia

Suena choteado decir que los actuales campeones pueden repetir, pero es necio pensar que no es así. Para empezar, han ganado la NFC en dos de los últimos tres años, y sigue siendo una conferencia accesible a diferencia de la AFC.

Además, no perdieron más que a Kellen Moore, su coordinador ofensivo, y es prácticamente el mismo cuadro que aplastó a Kansas City en febrero. Hurts querrá probar que no es solo un mariscal del montón tras que ESPN lo pusiera en el lugar número 9 de mariscales, mientras Saquon Barkley bien podría ser el primer corredor en superar las dos mil yardas en dos ocasiones. La gerencia es la verdadera estrella de las Águilas, y este equipo se mantiene el más talentoso de la liga y un obvio candidato a campeón.

Baltimore

El favorito en la AFC parecen ser los Cuervos, sobre todo porque parecen ser el eterno "ya merito" que se achica al momento justo. De nada servirá otra gran temporada regular de Lamar si no llegan al menos a jugar en Santa Clara en febrero. Sería hasta contraproducente otro año digno de MVP pero quedarse corto antes del Super Bowl.

PFF los puso como el equipo con más talento de la NFL (en lo cual no concuerdo, claramente es Philly), pero eso solo aumenta aun más la presión sobre Harbaugh, Lamar y un Derrick Henry al cual ya no le queda mucho.

Buffalo

Muy similar la posición de los Bills, con la diferencia de siempre perder ante el mismo verdugo. Si algún día logran evitar a Mahomes o, más increíble aún, eliminarlo, creo que nada podría detenerlos, pero cuatro veces en cinco años han pasado por lo mismo.

Hoy tienen a Joey Bosa en una defensiva mejorada, pero nuevamente sus chances empiezan y terminan en lo que Josh Allen pueda hacer.

Kansas City

Si bien llegar a cuatro Super Bowls al hilo es algo que solo un equipo ha podido lograr (y de forma infame no logró ganar ninguno), es absurdo no poner a los Jefes en esta lista. El "peor" año de la era Mahomes sigue siendo jugar en el campeonato de la AFC, y si bien no ganarán 11 partidos de una posición nuevamente y tal vez Travis Kelce ya está acabado, mientras el número 15 siga recibiendo jugadas de Andy Reid nadie puede descartarlos.

Los Ángeles... Rams

No, los Cargadores no son candidatos mientras Herbert logre no apestar en postemporada. Más bien son los Carneros el equipo que más puede hacerle frente a las Águilas, como lo demostraron en enero siendo el único que casi los elimina. Tienen al mariscal en Stafford, al entrenador en McVay, al ataque en la dupla Nacua-Davante, y una estrella en potencia en la defensa en Jared Verse.

¿Se imaginan a LA levantando el Vince Lombardi en la casa de su acérrimo rival?

Detroit

El último en mi lista es la escuadra más volátil. No descarto que los Leones puedan explotar y ni llegar a "playoffs", pero el potencial está ahí. Perdieron a ambos coordinadores, pero al menos las 18 millones de lesiones en defensa no se repetirán. Su división es brutal y el fantasma de que la ventana se les cerró sigue latente, pero el potencial para ganarlo todo sigue ahí... por ahora.

¿Y los que no?

Son solo seis equipos que realmente puedo ver levantando un trofeo de campeón, nadie más. Notarán que no está Pittsburgh, obviamente, porque no entiendo qué hacen y ya no creo en Rodgers. No está Cincy, porque Joe Burrow será muy bueno pero no puede anotar 40 puntos por partido. No está San Francisco porque han perdido demasiado talento ahora que deben pagarle a Purdy. No está Washington porque... es Washington, y Dan Quinn tiene fama de dormirse a la hora buena. Aparte, espero un pequeño bache para Jayden Daniels. Y a los demás, ni siquiera los consideré.

¡Hasta la próxima!

