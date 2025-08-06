Rankeando los equipos de la NFL…conforme a sus mariscalesOficialmente regresó la NFL con un juego que nadie nunca ve: el del Salón de la Fama, y por ello seguimos la previa a menos de un mes del inicio. El pasador será la mayor clave para el éxito, y con ese criterio hay que dividir a las 32 franquicias.

Un desastre: Santos, Cafés, Gigantes, Potros, Jets

Ninguno de estos equipos hará algo interesante este año más que pelear por la primera selección global. Algunos tienen a dos, tres o hasta cuatro pasadores peleando el puesto, y cuando ese es el caso, no tienes a ninguno.

Novatos: Vikingos, Halcones, Titanes

Ni McCarthy ni Penix son novatos de verdad, pero hemos visto poco o nada de ellos y por ello, junto a Cam Ward, número 1 en este “draft”, se mostrarán este año por primera vez. Todos tienen mucho potencial y poca presión en esta temporada.

Puedes ganar con ellos…: 49ers, Vaqueros, Delfines, Halcones Marinos, Raiders

Si los arropas bien. Ni Purdy, Prescott, Tua, Darnold o Geno han estado cerca de la élite, pero todos ellos han podido lucir bien con buena protección y armas. Sin embargo, quítales eso y te queda alguien del montón.

¿Los sucesores?: Patriotas, Broncos

Ambas franquicias están en un punto muy similar. Se les fueron los dos mejores pasadores de la historia (Brady en 2019, Manning en 2015) y les ha costado un mundo regresar al protagonismo y encontrar un sucesor.

Ambos parecen haberlo encontrado en el “draft” del 2024, con Drake Maye y Bo Nix dando destellos de un brillante futuro. Ambas plantillas han mejorado para este 2025, pero su salto dependerá casi totalmente de sus pasadores de segundo año.

Aaron Rodgers: Acereros

AR12 merece mención aparte porque no tenemos idea de qué versión veremos. Ha ganado cuatro MVP, pero el último fue ya hace cuatro años y desde entonces ha sido de regular a malo. Con Metcalf y sin tanta presión por hacer muchos puntos podría brillar, pero no hay mayor incógnita este año que cómo jugará el futuro Salón de la Fama en su último año en la NFL.

Gran talento, esperamos más: Cargadores, Jaguares, Osos, Texanos, Empacadores, Cardenales, Panteras

Todos estos mariscales tienen en común haber sido tomados muy altos en el “draft” (salvo Jordan Love, pero igual fue en primera ronda), y han llegado a cero campeonatos de conferencia. De hecho, cuatro fueron selecciones globales No. 1, y entre ellos (Herbert, Caleb, Bryce y Murray) tienen cero triunfos en postemporada. Claro que tienen talento y el tiempo para probarlo (unos más que otros), pero aquí esperaremos sentados a que por fin logren algo.

Excelentes: Carneros, Águilas, Comandantes, Leones, Bucaneros

Justito afuera de la élite se quedan grandes pasadores con los que podrías ganar un Super Bowl si tienen un gran año. Matt Stafford y Jalen Hurts ya lo probaron, y ambos son grandes candidatos para ganar su segundo anillo. Daniels y Goff tuvieron magníficos números, mientras Baker ya ascendió a la categoría, el respeto y el contrato que se merece.

La élite: Cuervos, Bills, Bengalíes

Se habla de que hoy hay un “Big 4”, así como en su momento fueron Brady, Peyton, Brees y Rodgers, pero hasta en la parte más alta hay divisiones. Aquí hay tres equipos con mariscales que tal vez estarán en el Salón de la Fama, pero hasta que no ganen un Super Bowl no estarán en el escalón siguiente. Lamar Jackson, Josh Allen y Joe Burrow están incluso mejor que Mahomes en el Madden, pero en la vida real están 1-6 ante él en postemporada y todavía 0-3 en anillos ganados. ¿Será este el año de alguno de ellos?

La élite de la élite: Jefes

Aquí solo hay una persona, aunque el año pasado no ganó muchos adeptos. Tiene ya un par de años con números “mediocres” para su estándar, ganó demasiados partidos por fortuna o polémica, y fue apaleado en el partido más importante.

Patrick Mahomes sigue en una liga aparte, pero necesitamos ver más flashes de aquel del 2018 o 2022 (y evitar que alguno de los de arriba por fin lo venza) para que siga sin haber discusión.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.