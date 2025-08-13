Los 5 personajes con más presión esta temporada de NFLYa todos los equipos comenzaron su pretemporada, y como siempre hay personas que están obligados a responder. Ojo, no hablo de Mahomes o Hurts, por ejemplo, ya que si bien se espera que lleguen muy lejos, nadie los va a crucificar si no terminan levantando el Lombardi este año. Sin embargo, para otros es aparecer, y si no, perder su chamba o su reputación.

5. Jared Goff

Los Leones son el equipo más volátil. Pueden ganarlo todo o explotar, y mucho tendrá que recaer en su mariscal. Perdieron a ambos coordinadores, sí, pero también recuperan miles de lesionados, y en Detroit, la única franquicia de la NFC que no conoce qué es jugar un Super Bowl, saben que esta oportunidad no volverá a verse en décadas. Es ahora o nunca, literalmente, para Goff y los Leones.

4. Zac Taylor

El “coach” de los Bengalíes estuvo muy cerca de ser campeón en 2021. Sin embargo, sin ese anillo su época en Cincinnati se ve muy diferente: de seis temporadas se ha perdido los “playoffs” en cuatro, incluso siendo el peor equipo en su primer año, y perdiéndosela el año pasado pese a que Burrow tuvo números de MVP.

Siempre tienen terribles inicios de año, lo cual les termina pasando factura, y esa es totalmente de Taylor. La defensiva será igual o peor que el año pasado, y no puedes desperdiciar así tantos años cuando tienes al mejor mariscal en la historia de tu franquicia.

3. Justin Herbert

Algunos consideran al número 10 de los Cargadores parte de la élite de pasadores. Yo lo considero el jugador más sobrevalorado. ¿Qué ha logrado? No hablo de Super Bowls, sino de algo, lo que sea. Tiene cero triunfos en “playoffs”, cero títulos divisionales, cero “all-pros”, cero veces liderando la liga en algo importante.

El argumento de muchos es que Peyton Manning estaba en una situación similar tras sus primeros cinco años, sin triunfos de postemporada (aunque sí con títulos divisionales). Sin embargo, en su sexto año Peyton lideró la liga en TD, yardas y pases completos, ganó su primer MVP y llegó al campeonato de conferencia. ¿Es realmente lo que esperamos de Herbert este año? Ponerlos a él y a Peyton en la misma oración es un insulto.

El ex-Pato de Oregon viene de tirar más intercepciones ante Houston en la ronda comodín (4) que en toda la temporada (3) mientras tuvo a la mejor defensiva de la NFL, a un excelente “coach” y un sistema que favorece el juego terrestre.

Si con todo eso a su favor no puede conseguir algo, cualquier cosa, ya hay que empezar a ponerlo junto a Dak Prescott como pasadores buenos a secas pero que siempre se quedan cortos.

2. Sean McDermott

La definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Buffalo ha hecho cambios mínimos en su plantilla estos últimos años, dejando ir a Diggs y trayendo a Bosa, por ejemplo, pero su éxito sigue dependiendo casi totalmente de Josh Allen… y de una defensiva que siempre, sin falta, empeora una vez que empieza la postemporada. Si aun cuando Allen tiene el mejor año de su carrera, llevándose su primer MVP, y de todos modos quedan eliminados otra vez ante Kansas City por cuarta vez en cinco años.

Algo tendrá que cambiar si no llegan mínimo a jugar el Super Bowl, y estamos seguros que los Bills no dejarán ir a Josh Allen, y en ese caso la única solución es cambiar al “coach”. Es decir, precisamente el encargado de una defensiva que es casi siempre la culpable de tantas decepciones.

1. Lamar Jackson

El número 8 de los Cuervos es un futuro Salón de la Fama de primer año y fácilmente pudo haber ganado su tercer MVP el año pasado, los cuales solo Manning, Rodgers, Brady y Favre tienen. Sin embargo, pese a que ha habido una ligera mejoría reciente, sus números en postemporada siguen dejando mucho que desear y son lo que el público más recordará del también ganador del Heismann.

Para Lamar es llevar a Baltimore al Super Bowl o nada, otra increíble temporada regular no servirá más que para aumentar la presión.

