Los 5 personajes con más presión en esta temporada de Futbol europeoYa que ayer hicimos este ejercicio en la NFL, y con la temporada europea ya en pie tras la debacle del Tottenham en la Supercopa Europea ante un París que vino de atrás para ganar en penales (el primer equipo francés de la historia en conseguir este trofeo), así como las ligas que están a días de volver, podemos repetirlo pero en el mundo del Futbol.

5. Massimiliano Allegri

El DT tendrá su segunda etapa en Milán. En la primera terminó ganando la Serie A en 2011, la única que levantaron los Rossoneri entre 2004 y 2022. En la Juventus también tuvo dos etapas, la primera mucho más gloriosa que la segunda, y espera que sea muy diferente ahora que regresa a San Siro.

Il Diavolo no jugará ninguna competencia europea este año, por lo que el éxito local es la prioridad. La pelea por el Scudetto estará sumamente abierta, y pocos DT en el mundo tendrán mayor importancia en el éxito de su escuadra que Allegri, en especial en un equipo que hace tiempo perdió el protagonismo que tenía.

4. Ruben Amorim

El Manchester United viene de tener su peor temporada en medio siglo. ¿El culpable? Para muchos sigue siendo Erik Ten Hag, aunque él se fue apenas a media temporada, mientras el DT portugués se ha salvado del mismo trato por fans y prensa.

Pero ahora ya no hay pretexto, no podrá culpar a nadie más. La vara no es muy alta, pero sí lo son las exigencias de este cuadro que ya dejó muy atrás la época de Ferguson. Solo Mourinho desde entonces ha podido levantar un trofeo internacional y acercarse a ganar una Premier, pero de eso ya pasaron ocho años. Amorim llegó con bombo y platillo y una vibra de poner orden y cambiarle la cara al equipo, pero hasta ahora ha sido todo lo contrario. Un año sin siquiera meterse a puestos europeos, y en Old Trafford van a volver a buscar al heredero de Sir Alex.

3. Mo Salah

Hasta enero de este año, el egipcio era el favorito al Balón de Oro. Terminó teniendo una buena temporada en términos personales, pero lejos de como pintaba en la primera mitad. Ahora, sin Días, Núñez y trágicamente sin Jota, con nuevo uniforme y algunos compañeros como Wirtz, y partiendo como los grandes favoritos en la Premier y uno de los candidatos a levantar la Orejona, la presión será todavía mayor, en especial porque ya tiene 33 años y no le queda mucho tiempo en la élite.

2. Hansi Flick

El alemán tiene una tarea muy complicada en frente: mejorar un año donde superó todas las expectativas, y aun así terminó de forma cruel. A su vez, deberá hacer algo que pocos DT Blaugranas han hecho: mejorar su primer año. Ni Pep, ni Luis Enrique y ni siquiera Xavi lograron igualar nunca la cantidad de títulos que obtuvieron en su primera temporada completa, y Flick levantó un doblete Liga-Copa del Rey hasta sobrado, y ahora pedirles que ganen un triplete suena posible, pero es demasiada presión para un equipo que no hizo realmente fichajes y que estuvo en crisis financiera hace unos años (y no han salido realmente de ella).

En este Barça, más que basarse en un Lamine de 18 años o un Lewandowski de casi 37, será el técnico alemán quien cargará con ese peso.

1. Kylian Mbappé

Como mencioné la semana pasada, creo que Kylian tendrá un gran año y que tendrá la oportunidad de hacer historia en el Mundial. Eso no significa que no tendrá enorme presión de cargar con el Real Madrid, ahora como el número 10, en un año crucial para su futuro. ¿El año pasado solo fue un accidente o el inicio de una época triste en Madrid?

Deberá dejar de pelear con Vini por quién es la estrella del equipo (y quién juega por la banda izquierda) y tomar ese rol él solo.

Pese a ganar la Bota de Oro y el Pichichi, muchos piensan que se quedó corto el año pasado. Entonces, ¿qué debe hacer para realmente llenar las expectativas? Si llegó al equipo que ganó la Champions pero no la ganó, mientras que la escuadra de la que se fue la levantó sin él, entonces es claro que la Orejona es la gran prioridad en Madrid.

