Previa de la Premier League y La LigaLa espera terminó. Después de casi tres meses, regresaron las dos ligas más importantes del mundo ayer mismo. La pelota ya rueda en Inglaterra y España, y por ello debemos de una vez repasar qué esperamos de esta campaña.

Premier League: mejor fichaje

Podríamos decir que el holandés Reijnders, proveniente del Milán, la va a romper con el City, pero es difícil superar la llegada de Viktor Gyokeres al Arsenal. ¿Era la pieza que les faltaba para ganar su primera liga en 21 años? Por lo menos un delantero de ese no tenían los Gunners desde Robin Van Persie, quien se les fue hace 13 años.

Fue el jugador con más goles en toda Europa el año pasado (aunque la Bota de Oro se la llevó Mbappé por jugar en La Liga y no en Portugal), y el sueco ya tiene experiencia en la Premier tras su paso por el Brighton, así que la adaptación no debería ser un problema. Eso sí, hay que estar pendientes de la llegada de Donnarumma al United, que pelearía el primer puesto.

Premier League: equipo sorpresa

No van a ser campeones ni meterse a Champions, pero creo que el Bournemouth de Julián Araujo, pese a perder a piezas como Huijsen, Kerkez o Zabarnyi (vendidos al Real Madrid, Liverpool y PSG, respectivamente), tienen el talento y al DT en Andoni Iraola para pelear por meterse a Europa League, en especial con un rol más protagonista del mexicano.

Premier League: equipo decepción

¿Podemos considerar decepción a este punto lo del Manchester United? No creo que repitan su lugar 15 de la campaña pasada, pero tampoco veo gran mejoría. Sesko, Mbeumo y Cunha son fichajes decentes pero nada extraordinario que regrese a los Red Devils a las alturas de antes, y si se meten a Europa League ya me habrán sorprendido. Otro año perdido en Old Trafford, y probablemente una nueva búsqueda de entrenador.

Premier League: campeón

Aquí dijimos la semana pasada que esperamos una carrera de cuatro caballos, y no descarto para nada al Arsenal, City o Chelsea. Pero creo que al final será un bicampeonato del Liverpool como termine esta campaña, con el equipazo que están armando podrán repetir el dominio de principio a fin que tuvieron el año pasado.

La Liga: mejor fichaje

Vámonos a España, donde la decisión no es tan clara. Los defensores Blancos como Alexander-Arnold, Huijsen y Carreras son buenas opciones, así como Rashford llegando a Cataluña. No hay una estrella como Mbappé o Julián Álvarez lo fueron el año pasado, así que me quedaré con uno que ha pasado bajo el radar: Thiago Almada.

Otro argentino más al Atlético de Madrid, pero uno que ha ido subiendo paso a paso: de la liga argentina a la MLS, al Botafogo, al Lyon y ahora a La Liga. Solo tiene dos trofeos en su carrera, pero estos son la Copa del Mundo y la Libertadores, poca cosa.

21 millones por él también es una ganga en estos tiempos, así que el potencial a sus 24 años es muy grande.

La Liga: equipo sorpresa

¿Sabían que solo los dos equipos grandes de Madrid invirtieron más el Betis este verano? Entre Firpo, Riquelme, Petit, Deossa y otros cuatro fichajes, los Verdiblancos han apostado fuerte por el proyecto de Manuel Pellegrini. Lástima por la lesión de Isco, pero debería estar de regreso antes de que acabe el año.

La Liga: equipo decepción

El Athletic Bilbao volverá a una Champions por primera vez en once temporadas. Ganaron la puja por quedarse a Nico Williams, y regresa el defensor vasco Aymeric Laporte.

Sin embargo, llegan al inicio de temporada con seis derrotas seguidas en toda competencia, y creo que la presión por jugar ambos torneos les terminará pesando.

La Liga: campeón

Va a ser otra vez una carrera de dos caballos. El favorito es el Barça, pero con tantas dudas en la portería creo que la ventaja es para el Madrid, en especial porque le tengo mucha confianza a Xabi Alonso. Su defensa no sufrirá tantas lesiones y Mbappé mejorará aún más, por lo que creo que ganarán su Liga número 37.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.