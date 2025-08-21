Repaso del fin de semana en el Futbol europeoComenzaron ya las dos ligas más importantes del mundo, y fue casi tal y como lo esperábamos.

Son idénticos

Me da muchísima flojera ver cómo toda la conversación de Futbol hoy en día gira en torno a la rivalidad Real Madrid-Barcelona. Casi cada opinión es influenciada por si son Blancos o Blaugranas, incluyendo si prefieren la Euro o el Mundial, el valor que tienen la Nations League o la Finalissima, o si la MLS o la Liga Saudí son mejores.

En México, en particular, donde parece que la mayoría le va a un equipo u otro antes que uno de la Liga MX, me da mucha pereza y frustración.

¿Saben qué es lo peor de todo? Que ambos creen que el otro es el club más corrupto de la historia, cuando en realidad ambos son igualitos. Manejan el Futbol español a placer, y se necesitan mutuamente. Esta jornada, apenas la primera de la nueva temporada, mostró otra vez jugadas muy polémicas a favor de ambos, con aficionados contrarios llorando en redes (y no del equipo al que le robaron).

Primero fue el Barça, con dos rivales expulsados antes del medio tiempo. Lo grave no fue ello, sino que Raphinha casi quiebra a un jugador del Mallorca y no pasó nada. De igual forma dominaron y ya iban 2-0 cuando seguían 11 vs 11, pero son esos detalles que hacen brincar a medio mundo.

Después fue el Madrid, que estaba batallando en el inicio de la era Alonso en liga, y tuvo que venir un penal inventado para que pudieran ganar 1-0. Mbappé es el que pisa a Juan Cruz, y sin embargo fue falta a su favor y fue eso lo que definió el encuentro.

Con el sorpresivo tropezón del Atlético, que se dejó remontar por el Espanyol, y los triunfos muy polémicos de los dos grandes de España, queda claro que este año, otra vez, será una carrera de dos caballos.

Y que no se me enojen los Madridistas de Cuautitlán o los Culés de Ecatepec, que recuerden que ambos son más parecidos de lo que creen y que el mundo del Futbol no gira alrededor de esos dos equipos.

¿El vaso medio lleno?

El Manchester United empezó donde terminó la temporada pasada: perdiendo. Claro, fue un cerrado partido decidido por la mínima en una jugada algo fortuita que terminó definiendo Calafiori muy temprano en el partido, y fue ante uno de los rivales de mayor peso en Arsenal, pero eso no es justificación para lo que declaró Amorim al final del encuentro. “Demostramos que podemos vencer a cualquiera”, dijo el DT portugués… ¿tras un partido que perdió? Entiendo que se mostraron competitivos y tal vez merecía más, pero no demostró nada más que el estándar ha caído estrepitosamente en Old Trafford. Antes ganaban tripletes, hoy perder por poquito ante los Gunners ya es señal de que están avanzando.

Amorim quisiera enterrar el hecho de que ha perdido 15 de 28 partidos en Premier League, la peor marca histórica para el Manchester United. Además, probablemente no fichen a nadie más y dejen ir a Garnacho, una de las pocas piezas rescatables, así que esta plantilla no va a mejorar, y tendrán que depender de su DT o de que alguien destaque.

Por Diogo

El viernes arrancó la temporada con el debut del campeón en casa (algo que deberían replicar todas las ligas del mundo), y fue una noche espectacular en Anfield. Primero, el homenaje merecido a Diogo Jota. Después, la fiesta de goles.

Parecía que todo estaba bajo control para los Reds, que iban 2-0 con gol del recién llegado Ekitike, pero el Bournemouth, el equipo que aquí dijimos sería la sorpresa de la temporada, los alcanzó.

Tuvo que llegar Federico Chiesa, quien casi no vio acción el año pasado y eso tendrá que cambiar sí o sí esta campaña, para dar el gol del triunfo a dos minutos del final. Y no podía faltar Salah, quien además fue nombrado el mejor jugador del año pasado, para que cerrara la cuenta. Tal vez el drama fue innecesario para los fans del Liverpool, pero terminó siendo un cierre de película en el juego inaugural de la mejor liga de Futbol del mundo. ¡Y esto apenas comienza!

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.