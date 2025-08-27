Previa de la AFCEstamos a ocho días de que arranque la temporada y nos queda una previa por hacer antes de llegar a los pronósticos. ¿Qué esperar de cada división de la Americana?

Este: los Bills y tres más

El ganador de división más obvio de todos es Buffalo, quien tiene la presión de jugar un Super Bowl y cualquier otra cosa será un fracaso.

Los otros tres tienen algo interesante, pero nada más. Los Jets por fin no tendrán drama alrededor de su mariscal, y Aaron Glenn promete como entrenador, pero difícilmente salgan del último puesto. Los Delfines han sido buenos mientras está Tua, decidieron no dejar ir a Tyreek Hill y creo que son la definición de mediocres.

Luego están los Patriotas, candidatos al equipo más mejorado este año, sobre todo con Mike Vrabel y las piezas ofensivas que acumularon. Aun así, terminar con 10 victorias y como comodín sería un éxito, no esperemos más.

Sur: una posición define todo

Esta división tendrá dos de los peores equipos de la liga, aunque en direcciones opuestas: los Titanes esperan que Cam Ward sea el futuro y le darán mucha paciencia, mientras los Potros desecharon a Anthony y no irán a ningún lado con Daniel Jones.

Los Jaguares son interesantes, sobre todo el saber si Travis Hunter realmente podrá brillar en ambos lados del ovoide y si Trevor Lawrence puede por fin mostrar su potencial.

Sin embargo, la mayor cuestión es en Houston. Su mariscal ha llegado a la ronda divisional ambos años, pero seguimos esperando más de CJ Stroud. Sus armas se han mermado, entre la salida de Diggs, la lesión de Dell y la inclusión en la lista de lesionados de Mixon. Su defensiva es candidata para ser la mejor de la liga.

Es la línea ofensiva la que definirá si este equipo está para campeón o si se dejan rebasar por Jacksonville.

Norte: ¿Cincy o Pittsburgh?

Todo el mundo parece estar de acuerdo en quiénes son el número 1 y el 4 de esta división. Baltimore seguirá su dominio de temporada regular cuando Lamar Jackson está saludable, el cual importará poco o nada si no logran alcanzar el Super Bowl. Los Cuervos fueron nombrados el equipo más talentoso de la NFL, y eso solo impone más presión para llegar lejos en enero. El último volverá a ser Cleveland, quien llegó a tener seis mariscales en su plantilla pero ayer anunció cuáles serán sus tres finales: Joe Flacco de 40 años (el titular) y los novatos Gabriel y Sanders peleando el segundo puesto. Creo que uno, si no es que ambos, ven acción esta campaña.

El debate está entre el 2 y el 3. ¿Es mejor tener una gran defensiva pero una ofensiva mediocre con un mariscal en las últimas, o una excelente ofensiva pero una defensiva que no detiene ni el autobús? Pittsburgh es un equipo siempre bueno, ni más ni menos, y la incógnita Rodgers definirá si logran romper su racha sin victorias en playoffs (ya de ocho años) o si rompen otra racha, la de años sin marca perdedora.

Del otro lado muchos confían en los Bengalíes, pero no hicieron absolutamente nada para cambiar lo que fue el año pasado (al menos ya le pagaron a Hendrickson), cuando perdieron partidos pese a anotar 33, 38, 34 y 38 puntos, algo nunca antes visto. Fue el mejor año individual de Burrow, y ni eso les alcanzó más que para quedar terceros y fuera de postemporada.

Oeste: con el rey hasta morir

He visto a varios valientes poner a Broncos o Cargadores como campeones divisionales, incluso dejando a los Jefes sin postemporada. ¿Están locos? Kansas City ha ganado el Oeste por nueve años seguidos, incluso antes de Mahomes, y eso no va a cambiar. Es más, creo más probable que tanto Denver como LA den un paso atrás este año, sobre todo porque Las Vegas tendrá un mucho mejor entrenador (Pete Carroll), pasador (Geno) y al favorito al novato ofensivo del año (Jeanty).

Esta es la mejor división de la liga, con todos sus entrenadores con experiencia de Super Bowl, y no me sorprende si vuelve a meter a tres equipos en postemporada otra vez. Pero los Jefes siguen siendo los Jefes.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.