Repaso del fin de semana en el Futbol europeoOficialmente todas las ligas se pusieron en marcha, y toca repasar qué nos dejó este fin de semana mientras la fecha límite de traspasos se acerca.

¿Un llamado de atención?

Aquí dijimos entre nuestras predicciones que Kylian Mbappé la iba a romper esta temporada. Eso ha hecho hasta ahora, con doblete en Oviedo para llegar a tres goles en dos partidos, ambos muy a su estilo. Lo relevante no es eso, sino que Alonso mandó al banquillo a Vini, algo que no vi venir por más que esperaba que el francés tomara la batuta sobre el brasileño.

Le funcionó, ya que el primero fue la figura del partido, mientras el segundo sumó un gol a su cuenta pese a los abucheos locales. ¿Es una señal de Xabi Alonso de quién es el hombre importante del Madrid? ¿Pueden los Merengues tener éxito esta campaña con Vinicius, quien hace un año era el favorito a ganar el Balón de Oro, con un rol como suplente? Por lo menos funcionó el domingo, y también la defensa, ahora con Huijsen y Carreras por el lado izquierdo, también brilló.

El equipo de las remontadas

Es increíble la facilidad que ha tenido el Barça de Flick para venir de atrás, incluso por dos anotaciones. Lo hizo la campaña pasada ante el Madrid, Benfica e Inter, por ejemplo, y también lo hizo el sábado en Valencia. En tres minutos revirtió un 0-2, y terminó ganándolo con algo de fortuna pero mucho merecimiento sobre la hora.

Lo destacable es que Ferrán Torres ha sido el 9 sobre Lewandowski, y pese a que no es su posición natural, ha cumplido con creces. Además, que Joan García parece tomar la delantera por la titularidad en el arco Culé por encima de Ter Stegen, Sczcesny y Peña.

Despierta Londres

Difícil decir qué escuadra londinense tuvo un mejor fin de semana. ¿Será Chelsea, quien humilló 5-1 al West Ham viniendo de atrás y sin Cole Palmer? ¿Será un Arsenal que humilló 5-0 al campeón de la Championship, Leeds United, con el debut goleador (con doblete incluido) de Viktor Gyokeres? ¿O un Tottenham que sigue trayendo de hijo al Manchester City de Pep, venciéndolos a domicilio y manteniendo el paso perfecto?

Sin embargo, y hablando de otro equipo de Londres, el Fulham empató con el cuadro que “demostró que puede vencer a cualquiera”, y sin embargo lleva cero victorias esta temporada. Sí, es el Manchester United de Amorim, que casi cae ante el de Raúl Jiménez.

Mientras tanto, ya tenemos candidato al partido de la temporada. Liverpool estaba venciendo 0-2 al Newcastle este lunes en partido que cerró la jornada, en un marcador totalmente engañoso e inmerecido. El Futbol le dio justicia a las Urracas, empatándolo a dos a dos minutos del final, pero los Reds terminaron ganando en el minuto 100 con gol del joven de 16 años, Rio Ngumoha. Tal vez no lo hayan merecido, pero ya son dos triunfos en minutos finales del Liverpool, ese equipo que ha hecho su historia con remontadas y goles de último minuto.

Con el pie derecho

La jornada inaugural en la Serie A dejó triunfos para todos sus candidatos. Napoli lo ganó con goles del MVP del año pasado, Scott McTominay, y de su flamante contratación, Kevin De Bruyne. La Juve sufrió pero debutó con triunfo en casa sobre el Parma con gol de su propia contratación, Jonathan David, así como de un Dusan Vlahovic que puede cambiar de playera en los próximos días, pendientes de lo que pasa con Kolo Muani. La Roma de Gasperini no lució brillante ni mucho menos, pero también lo ganó con gol de un fichaje: el brasileño Wesley.

Y el Inter lució totalmente diferente a lo que vimos en el Mundial de Clubes, aplastando 5-0 al Torino (mismo marcador que no tardó el PSG en recordarles). Pero, ¿y el Milán? Pues yo dije candidatos, porque los Rossoneri no lo son este año. Santi fue titular, que es una gran noticia, y casi marca, pero Il Diavolo no pudo ni empatar con el recién ascendido Cremonese en San Siro. Eso sí, al menos no contrataron a Boniface, y parece que Giménez se quedará en Lombardia.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.