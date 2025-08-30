Previa del fin de semana en el Futbol europeoMientras se juega la última jornada antes del cierre del mercado de fichajes, es hora también de repasar lo que nos dejó el sorteo de la Champions.

El lado positivo

Para este segundo año con el nuevo formato hay todavía más cambios. Apenas nos estamos acostumbrando a la liga de 36 equipos, y ahora resulta que los partidos ya no serán en la tarde como siempre, sino que a las 10 a.m. de México, incluyendo la final, y será rarísimo.

Pero hay que seguir viendo el vaso medio lleno, y es que nos permite ver más de una docena de grandes partidos en esta fase inicial. ¿Cuáles son? El Real Madrid-City, el cual se está convirtiendo en un clásico con ya un sexto enfrentamiento en siete temporadas, así como el Barcelona-PSG, dos de los mejores equipos del mundo y que hubiera sido la final de la Champions si los Culés hubieran aguantado dos minutos, son los dos más destacados, pero también tendremos Chelsea-Barça, Liverpool-Real Madrid, PSG-Bayern, Real Madrid-Juventus, Arsenal vs Bayern y Atleti, o bien el regreso de Kevin De Bruyne con Napoli al Ettihad.

Lo triste es que, igual que el año pasado, son solo dos mexicanos que estarán presentes, y solo uno jugará, ya que Alex Padilla difícilmente verá el campo con el Bilbao. Se trata de Rodrigo Huescas, con Copenague, el único compatriota que verá acción en esta edición. Eso nos lleva a un mexicano que tomó una decisión incomprensible.

Mala apuesta

Edson Álvarez, tal vez el mejor mexicano del momento, decidió dejar la mejor liga del mundo por la número 20, algo muy criticable, pero al menos tendría chance de jugar Champions y ser dirigido por José Mourinho. Pero ni uno ni otro, los eliminaron antes de calificar a la UCL y, por ello mismo, corrieron al DT portugués que, hasta hace ya varios años, era uno de los mejores del mundo pero que ya está caduco. Edson no pudo siquiera debutar y ya está claro que cometió un error dejando al West Ham por Fenerbahce, y ahora se quedó sin el DT que lo llevó a otra parte del mundo.

Esperamos que no le termine pesando esto al actual capitán de la Selección Mexicana a nueve meses del mundial.

Por los primeros tres puntos

Vamos, ahora sí, brevemente a repasar este fin de semana, comenzando en España. El Madrid recibe al Mallorca con la principal duda de si van a volver a sentar a Vinicius. El Barça visita mañana al Rayo Vallecano con también la duda, en este caso de Robert Lewandowski, quien ha sido relegado en este inicio de campaña.

Pero los focos están puestos en el Atlético de Madrid que todavía no ha ganado este año y eso que ha enfrentado a rivales “accesibles” como Espanyol y Elche. Ahora toca el Alavés, otro rival sencillo en teoría, aunque los Colchoneros no han ganado en sus últimas tres visitas al Mendizorroza.

¿Y ya planean dejar de dar lástima?

Vámonos a Inglaterra, con el equipo que demostró que puede vencer a cualquiera pero que tiene cero triunfos esta temporada. Lo del Manchester United ya es casi ridículo, ahora cayendo eliminados en la Carabao Cup ante un conjunto de cuarta división pese a que habían venido de atrás en los minutos finales. Amorim se volvió viral por hacer sus ajustes a la vieja usanza sobre un cuaderno y en la lluvia, pero sus números son los peores de un DT de los Red Devils en más de medio siglo.

Ahora reciben al Burnley, y si no le ganan… no va a pasar nada, como ha sido el caso en Old Trafford desde que se retiró Ferguson. Además, dejaron ir a uno de sus pocos jugadores destacables, Garnacho, a un rival de peso como Chelsea.

El mejor partido es, sin duda, el duelo entre los dos máximos candidatos: Arsenal visita mañana Anfield, en duelo de equipos con paso perfecto y con mucha presión esta campaña.

Buenas y malas

La buena para Santi Giménez es que sigue siendo titular con el Milán, que pudo conseguir sus primeros triunfos de la campaña tras vencer al Lecce. La mala, le anularon un gol por un fuera de lugar inexistente, y eso solo aumenta la presión.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.