Pronósticos de la temporada 2025 de la NFL¡Lo hicimos! Después de casi siete meses de espera y de montones de previas, esta es la última antes del inicio de temporada de NFL mañana en la noche. Y es la columna más importante de todas: toca predecir todo lo que pasará en la mejor liga del mundo.

Equipo sorpresa

Tengo uno en cada conferencia, pero no tienen nada en común. En la AFC está Nueva Inglaterra, que tiene un calendario accesible, un coach más que capaz y algo de apoyo para su mariscal con mucho potencial, algo que no habíamos dicho hace mucho.

Mike Vrabel es idóneo para los Patriotas, una leyenda del equipo que regresará al juego físico, además del regreso de Josh McDaniels como coordinador ofensivo, uno de las pocas piezas presentes en sus seis Super Bowls ganados. Ojo con Las Vegas, que subieron de nivel en cuanto a entrenador en jefe, mariscal y corredor, pero su división es demasiado difícil todavía.

Del otro lado está San Francisco, una escuadra que no conoce la mediocridad. Desde 2003, en todas su campañas terminan mínimo en el campeonato de conferencia (con tres SB jugados) o sin postemporada. Este año tienen el calendario más accesible de toda la liga, un Christian McCaffrey saludable y un Brock Purdy pagado, además de Robert Saleh de regreso como coordinador defensivo, y eso debería ser suficiente para pasar del último lugar de su división a candidatos a todo. El problema es que perdieron demasiado talento y que los Carneros son mejor equipo todavía, pero aun así deberían poder ganar mínimo 10 partidos y volver a “playoffs”.

Equipo decepción

¿Cuentan como decepción los Vaqueros si ya nadie espera nada de ellos? En realidad veo a dos cuadros, igual uno por conferencia. Los Cargadores perdieron a Rashawn Slater por lesión y su línea ofensiva lo sufrirá. Su división es brutal y no volverán a tener la mejor defensiva de la liga, por lo que los veo dando un paso atrás y tal vez volviendo al sótano del Oeste.

Pero la mayor decepción será Washington. El año pasado ganaron siete partidos de una posesión, y eso no sucederá de nuevo. Pese a la juventud de Jayden Daniels, de quien podemos esperar también algo de regresión, es el equipo más viejo de la liga, y si no dan un paso al frente, que sería llegar al Super Bowl y lo veo poco probable, creo que darán pasos hacia atrás y se quedarán sin postemporada, a la que no han llegado dos años seguidos desde 1992.

MVP

El año pasado, Burrow tuvo que poner números increíbles para que de todos modos se quedaran sin postemporada. Solo Brady en 2007 y Rodgers en 2011 habían tirado para más de 4.5 mil yardas, 40 anotaciones y menos de 10 intercepciones, pero ambos fueron el sembrado número 1 (marca combinada de 31-1) y ganaron el MVP, mientras los Bengalíes terminaron 9-8 y en tercer lugar de su división. Algunos ya le querían dar el premio el año pasado, pero es imposible que lo gane alguien que ni siquiera avanza a postemporada, por lo que creo que este año, con números igual de buenos (no le quedará de otra si quieren ganar partidos) y pasando al menos como comodín, todos querrán darle su primer premio al Jugador Más Valioso.

Campeonatos de conferencia

Patrick Mahomes ha jugado en el campeonato de conferencia en cada año de su carrera, y si bien estoy tentado a decir que darán un paso atrás y se quedarán en la ronda divisional, simplemente no lo veo sucediendo. Pero el calendario les pesará y no serán el sembrado número 1, el cual será Buffalo. Es decir, el boleto al SB LX será el último partido en el Highmark Stadium, y la quinta será la vencida para Josh Allen en la nieve, por fin venciendo a su némesis Kansas City.

La NFC está más cerrada, pero mucho depende de la salud de Matt Stafford. Creo en el talento de LA y en Sean McVay para superar a los Empacadores de Micah Parsons en el domingo de campeonato.

Super Bowl LX

En San Francisco, casa del acérrimo rival, los Carneros jugarán ante los Bills… quienes se coronan por primera vez en su historia. ¡Buffalo campeón!

