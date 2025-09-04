Repaso del fin de semana en el Futbol europeoMientras se juega la primera Fecha FIFA de la temporada, es momento de repasar lo que nos dejó la última jornada... y el cierre del mercado de fichajes.

Con estrella

Son tres partidos del Liverpool esta campaña, y todos ganados en los minutos finales de forma dramática. Ahora, de regreso en Anfield y ante su máximo contrincante en la búsqueda de la Premier, en un partido muy cerrado, tuvo que venir un gol de antología del húngaro Szoboszlai de tiro libre para lograr vencer a los Gunners.

Llegan a la Fecha FIFA como líderes únicos con marca perfecta, además de cerrar su traspaso récord con horas restantes en la fecha límite. La telenovela Alexander Isak se concluyó como querían, forzando su salida del Newcastle por solo 125 millones de libras, el tercer fichaje más alto de la historia solo detrás de Neymar y Mbappé, comprados en 2017 por el PSG (y ambos terminaron yéndose gratis).

Sumado a los más de 100 millones que gastaron en Wirtz a inicios de este verano, el que había sido su fichaje récord hasta el lunes, y pese a que la compra de Guehi se cayó de último minuto, este verano ha sido sumamente productivo para los Reds, quienes vienen de una campaña exitosa y ahora han mejorado considerablemente su plantilla.

El mismo City

Y no, no es el mismo Manchester City de otros años bajo Pep, sino el de la temporada pasada. Haaland anotó en su partido 100 en la Premier, y pensábamos que lo de la jornada anterior solo era su rutinario descalabro ante los Spurs, pero resulta que no.

Hurzeler le ganó la partida a Guardiola y las deficiencias defensivas volvieron a aparecer frente a un Brighton que le dio la vuelta en los últimos minutos. Ahora tienen tres de nueve puntos y marcan en el 13°, y si bien es solo el inicio, esto ya lo vimos antes.

Muy fortuito

Después de una semana de pesadilla, el Manchester United por fin ganó su primer partido de la campaña. Dos veces perdieron la ventaja ante el humilde Burnley; se salvaron tras que anularan un gol a la visita por milímetros, y terminaron ganando al minuto 97 con un penal muy tonto. Se vieron sumamente frágiles y contaron con mucha fortuna para apenas vencer dramáticamente a un recién ascendido. ¿Realmente es señal de mejoría?

Lo empiezo a entender

"Cualquier hombre que tenga que decir ´yo soy el rey´, no es un verdadero rey", diría Tywinn Lannister a su nieto Joffrey. Es decir, ¿cuál es la necesidad de coronarte a ti mismo?

Eso es lo que ha hecho recientemente Lamine Yamal, festejando como LeBron James poniéndose una corona. La cuestión es que lo hizo tras marcar un penal sumamente dudoso y ni siquiera vencer al Rayo Vallecano. Además, tiene apenas 18 años.

Ya he dicho muchas veces que creo que dominará el mundo en la próxima década y media y que lo que hace a su edad no es normal, pero me parece exagerado ese festejo y esa actitud del nuevo número 10 del Barcelona.

Mucha de la crítica de los Culés hacia Vinicius es por su actitud, y ahora eso se revierte con Lamal. Son sumamente talentosos, pero es su forma de ser lo que choca más al odiado rival, y no está peleado decir que son jugadorazos pero también que entiendo un poco esa animadversión.

Por su parte, los Merengues ahora sí ganaron con el árbitro en contra, con dos goles polémicos anulados en contra en su triunfo ante el Mallorca. Lo destacable fue la titularidad de Mastantuono, su primera como jugador Blanco, pero si bien tuvo algunos destellos creo que aún le falta bastante.

El Real Madrid, al igual que el Athletic Bilbao, llega como líder y con marca perfecta al parón de selecciones, pero a esto todavía le resta mucho.

Un mercado histórico

Hace muchos años no vivíamos un verano como este. Si bien otros años hubo jugadores de mayor renombre cambiando de playera, ahora fue la cantidad de movimiento (y dinero) lo destacable, con 9.7 mil millones de dólares, un 50 % más que el año pasado. ¿Será el indicio de un futuro así?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.